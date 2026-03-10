Guvernul analizează măsuri pentru prețul carburanților. Ar putea fi repornită rafinăria Petrotel

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că în cadrul ședinței de coaliție de luni au fost analizate mai multe scenarii privind evoluția prețurilor la carburanți, în contextul unor creșteri considerate printre cele mai mari din ultimele decenii.

Oficialul a precizat că autoritățile analizează inclusiv repunerea în funcțiune a rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești, pentru a crește cantitatea de combustibil disponibilă pe piața internă.

Măsuri pentru asigurarea carburantului în România

Pentru a menține stabilitatea pe piață, Ministerul Energiei a anunțat mai multe măsuri:

posibilitatea redeschiderii rafinăriei Petrotel, care ar putea procesa până la 20% din petrolul rafinat în România,

amânarea unei revizii tehnice la rafinăria Petromidia din județul Constanța,

funcționarea rafinăriei Petrobrazi la capacitate maximă,

creșterea importurilor de petrol brut.

Potrivit ministrului, aceste decizii au rolul de a asigura stocuri suficiente de benzină și motorină pentru piața românească.

Prețul carburanților a crescut cu aproximativ 50 de bani

Bogdan Ivan a explicat că, în România, prețul carburanților a crescut în medie cu aproximativ 50 de bani, însă majorarea ar fi mai mică decât în alte state europene.

Ministrul a subliniat că statul nu poate controla prețul petrolului pe piețele internaționale, unde s-au înregistrat creșteri record, inclusiv cea mai mare creștere săptămânală din 1983.

Guvernul pregătește măsuri pentru transportatori și agricultură

Potrivit ministrului Energiei, au fost pregătite cinci scenarii economice, analizate împreună cu Ministerul Finanțelor, pentru a limita impactul creșterilor de preț.

Primele măsuri ar urma să fie anunțate în această săptămână, în special pentru:

transportatori,

agricultori, în contextul lucrărilor de primăvară.

Controale pentru prevenirea speculei

Autoritățile au anunțat că piața petrolieră este atent monitorizată, pentru a evita creșteri speculative ale prețurilor.

Ministrul a precizat că instituții precum Consiliul Concurenței, ANPC și ANAF au început controale la companiile din industria petrolieră.

„Nimeni nu își permite să profite de acest context internațional și să bage mâna în buzunarul românilor”, a declarat Bogdan Ivan.

