(VIDEO) Dolj: Tânăr reținut după ce a fost prins conducând fără permis în Urzicuța

Un tânăr de 26 de ani, din Urzicuța, Dolj, a fost reținut după ce a fost prins conducând un autoturism fără a avea permis de conducere.

Incidentul a avut loc pe 8 martie. Polițiștii din Rast l-au depistat pe bărbat în timp ce conducea un autoturism pe strada Gării din localitate.

În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, s-a stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Reținut pentru 24 de ore

În baza probatoriului administrat și sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

