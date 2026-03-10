Atac terorist dejucat la New York: doi tineri au aruncat bombe artizanale lângă casa primarului

Doi tineri, de 18 și 19 ani, au fost acuzați de infracțiuni teroriste după ce au încercat să detoneze dispozitive explozive improvizate în fața reședinței primarului din New York.

Poliția a intervenit rapid

Potrivit poliției, Emir Balat și Ibrahim Kayumi au aruncat două bombe artizanale în apropierea Gracie Mansion, locuința oficială a primarului Zohran Mamdani.

Incidentul s-a petrecut în timpul unui protest anti-islam, însă niciunul dintre dispozitive nu a explodat conform planului, potrivit BBC.

Plan inspirat de atentatul de la Maratonul din Boston

Autoritățile spun că cei doi suspecți au declarat că doreau ca atacul să fie „chiar mai mare” decât atentatul de la Maratonul din Boston din 2013, care a provocat trei morți și sute de răniți.

Comisarul poliției din New York, Jessica Tisch, a precizat că cei doi tineri au urmărit propagandă a grupării Stat Islamic (ISIS) și au recunoscut că au fost inspirați de aceasta.

Unul dintre suspecți ar fi spus polițiștilor:

„Dacă nu am făcut-o eu, altcineva va veni și o va face”.

Intervenția rapidă a poliției a prevenit tragedia

Imagini de la fața locului arată că unul dintre suspecți a fost reținut la doar câteva secunde după ce a aprins un dispozitiv exploziv, care nu a detonat.

Poliția a descoperit ulterior o a treia bombă în mașina suspecților, parcată în cartierul Upper East Side.

Dispozitivele ar fi fost realizate din sticle umplute cu exploziv și înconjurate de piulițe și șuruburi, menite să provoace răni grave.

Ancheta a arătat că materialul exploziv folosit era triacetonă triperoxid (TATP), un exploziv artizanal extrem de instabil folosit în mai multe atentate teroriste.

Acuzații grave: arme de distrugere în masă și sprijin pentru ISIS

Cei doi tineri sunt acuzați de:

tentativă de a oferi sprijin material grupării Stat Islamic,

utilizarea unei arme de distrugere în masă,

alte infracțiuni legate de terorism.

Contraprotestatarul Ibrahim Kayumi este reținut de ofițerii Departamentului de Poliție din New York (NYPD) în fața Gracie Mansion, reședința oficială a primarului din New York, Zohran Mamdani, în timpul unui protest anti-islam condus de activistul de extremă dreapta Jake Lang, în New York City, New York, SUA, pe 7 martie 2026 (Foto: REUTERS/Madison Swart)

Un judecător federal a decis menținerea lor în arest până la următoarea audiere, programată pe 8 aprilie.

Documentele instanței arată că unul dintre suspecți a scris pe o foaie că jură credință ISIS și a cerut moartea „necredincioșilor”.

Primarul New Yorkului: „Nu vom tolera terorismul”

Primarul Zohran Mamdani a declarat că cei doi bărbați trebuie trași pe deplin la răspundere pentru acțiunile lor.

„Vom continua să asigurăm siguranța newyorkezilor. Nu vom tolera terorismul sau violența în orașul nostru”, a spus acesta.

FBI și Grupul Operativ Comun de Combatere a Terorismului (JTTF) continuă ancheta, analizând imagini video și colectând dovezi.

Citește și: Trump amenință Iranul: „Vom lovi de 20 de ori mai puternic” dacă blochează Strâmtoarea Ormuz