Trump amenință Iranul: „Vom lovi de 20 de ori mai puternic” dacă blochează Strâmtoarea Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că Statele Unite vor răspunde extrem de dur dacă Iranul încearcă să blocheze transportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Trump a transmis că orice încercare a Iranului de a opri fluxul de petrol va declanșa o reacție militară masivă din partea Washingtonului.

„Dacă Iranul face orice care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii de douăzeci de ori mai puternic decât a fost lovit până acum”, a scris liderul american.

Amenințări dure din partea liderului american

Donald Trump a afirmat că SUA ar putea lovi ținte strategice ușor de distrus, ceea ce ar face „aproape imposibil” pentru Iran să se mai reconstruiască.

Potrivit declarației sale, asupra acestor ținte vor veni „moarte, foc și furie”.

Totuși, liderul american a adăugat că speră ca un asemenea scenariu să nu se producă.

Strâmtoarea Ormuz – punct cheie pentru petrolul mondial

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru energia globală.

Prin această rută maritimă trece aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol, iar blocarea ei ar avea consecințe majore asupra economiei globale.

Trump a spus că avertismentul său reprezintă „un cadou din partea Statelor Unite pentru China și pentru toate țările care depind de această rută”.

China și alte economii asiatice sunt printre cele mai dependente de petrolul și gazele transportate prin această strâmtoare.

Iranul răspunde: „Sfârșitul războiului este în mâinile noastre”

În același timp, oficiali iranieni au transmis mesaje la fel de dure.

Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), generalul Ali Mohammad Naeini, a declarat că forțele iraniene „așteaptă flota navală americană în Strâmtoarea Ormuz”.

El a avertizat că, dacă atacurile SUA și Israelului vor continua, Iranul nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune, potrivit CNN.

Anterior, IRGC a anunțat că statele arabe sau europene care expulzează ambasadorii americani și israelieni ar putea primi drept de trecere nerestricționat prin strâmtoare.

