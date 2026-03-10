Alegerile din Nepal 2026: Partidul rapperului Balendra Shah, aproape de o supermajoritate în parlament

Numărarea voturilor continuă după alegerile parlamentare din Nepal, iar partidul condus de rapperul și fostul primar al orașului Kathmandu, Balendra Shah, se apropie de o supermajoritate în parlament.

Numărarea voturilor continuă, iar rezultatele indică o victorie istorică

Formațiunea sa, Partidul Rastriya Swatantra (RSP), ar putea deveni primul partid din ultimele decenii care câștigă majoritatea parlamentară într-un sistem politic considerat dificil pentru obținerea unei victorii clare.

Dacă rezultatele finale confirmă estimările, ar fi pentru prima dată după multe decenii când un singur partid obține majoritatea absolută în legislativul nepalez.

Balendra Shah îl învinge pe fostul premier KP Sharma Oli

Balendra Shah, de 35 de ani, a obținut o victorie surprinzătoare în circumscripția Jhapa 5, unde l-a învins pe fostul premier KP Sharma Oli – o zonă considerată până acum bastion electoral al acestuia.

Victoria deschide calea pentru ca Shah să devină următorul prim-ministru al Nepalului, potrivit BBC.

Pe străzile din Kathmandu și din alte orașe, susținătorii săi au sărbătorit rezultatele, aplaudând și sunând clopote, simbolul electoral al partidului.

Alegerile au venit după proteste masive împotriva elitei politice

Scrutinul din 5 martie a avut loc la aproximativ șase luni după proteste violente care au dus la căderea guvernului condus de KP Sharma Oli.

Protestele au fost alimentate în special de nemulțumirea tinerilor față de corupție, nepotism, inegalitate socială și dominația vechii elite politice.

RSP se apropie de majoritatea de două treimi

Conform rezultatelor parțiale, partidul lui Balendra Shah a obținut:

125 din 165 de locuri prin vot direct,

posibil 58 din 110 locuri alocate prin reprezentare proporțională.

Pentru o supermajoritate de două treimi sunt necesare 184 de locuri, iar RSP ar putea atinge acest prag la limită.

Poate partidul lui Shah să schimbe Constituția?

Deși partidul a promis reforme majore – inclusiv modificarea structurii federale a statului și a sistemului de alegere a liderilor – realitatea politică este mai complicată.

Modificarea Constituției în Nepal necesită majoritate de două treimi în ambele camere ale parlamentului.

Alegerile recente au vizat camera inferioară, însă Adunarea Națională (camera superioară) este aleasă separat printr-un colegiu electoral format din membri ai adunărilor provinciale și ai administrațiilor locale.

În prezent, RSP nu controlează această cameră, ceea ce limitează capacitatea partidului de a modifica Constituția.

Citește și: Românii blocați în Orientul Mijlociu sunt aduși acasă: peste 460 de persoane au ajuns deja în România