Românii blocați în Orientul Mijlociu sunt aduși acasă: peste 460 de persoane au ajuns deja în România

Premierul Ilie Bolojan a declarat că prioritatea absolută a Guvernului este aducerea în siguranță în țară a cetățenilor români surprinși de izbucnirea conflictelor din Orientul Mijlociu.

Autoritățile române continuă operațiunile de repatriere prin zboruri asistate, curse comerciale și prin Mecanismul European de Protecție Civilă, pentru a facilita întoarcerea în țară a românilor aflați în zone periculoase.

„Prioritatea absolută este să aducem acasă, în siguranţă, românii. După îndeplinirea acestui obiectiv vom face o analiză aprofundată a operațiunii, pentru ca statul român să fie mai bine pregătit în cazul unor crize similare”, a transmis premierul.

Sute de români au ajuns deja la București

În cursul dimineții, 273 de cetățeni români au sosit la București cu două zboruri din Muscat (Oman), organizate prin mecanismul european rescEU, parte a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Transportul românilor de la Dubai la Muscat a fost organizat de consulatul României din Emiratele Arabe Unite, cu nouă autocare care au format un convoi special pentru evacuare.

Tot luni, un alt zbor asistat a adus în România 191 de cetățeni români evacuați din Doha, prin Arabia Saudită.

Noi zboruri de evacuare vor fi organizate în zilele următoare

Guvernul anunță că cel puțin încă un zbor din Muscat va fi organizat în a doua parte a săptămânii, destinat în special cetățenilor români din categorii vulnerabile.

Autoritățile române au mulțumit Emiratelor Arabe Unite pentru deschiderea unor culoare de zbor pentru două curse zilnice Fly Dubai către România.

Zborurile operate luni au adus la București 164 de cetățeni români, alături de cetățeni din alte state membre ale Uniunii Europene.

Potrivit informațiilor actuale, există bilete disponibile și pentru cursele din zilele următoare, iar mai multe companii aeriene operează zboruri din terminalul secundar al aeroportului din Dubai.

Discuții politice despre gestionarea crizei

Situația repatrierii românilor a fost discutată și în ședința coaliției de guvernare. Surse politice afirmă că ministrul de Externe Oana Țoiu urmează să fie audiat în Parlament privind modul în care Ministerul Afacerilor Externe a gestionat evacuarea românilor din zonele afectate de conflict.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut premierului trimiterea Corpului de Control la minister, în timp ce liderul UDMR Kelemen Hunor a considerat neconvingătoare explicațiile oferite până acum.

Pe de altă parte, liderul USR Dominic Fritz a afirmat că ministrul de Externe nu evită să ofere explicații și că situația trebuie analizată cu obiectivitate.

