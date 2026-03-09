Președintele României subliniază rolul Republicii Ecuador ca partener cu viziuni similare României și Uniunii Europene

Săptămâna trecută, la Palatul Cotroceni, Președintele României, Nicușor Dan, i-a primit, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, pe ambasadorul agreat al Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka, Samantha Priyadarshana Weerasinghe Pathirana, ambasadorul agreat al Republicii Moldova, Mihai Mîțu, și pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg.

De asemenea, au fost primiți și reprezentanți diplomatici ne-rezidenți în România: ambasadorul agreat al Republicii Ecuador, Cynthia Marie Mayer Zavala, ambasadorul agreat al Principatului Andorra, Carles Jordana Madero, ambasadorul agreat al Noii Zeelande, Jennifer Jean Troup, ambasadorul agreat al Marelui Ducat al Luxemburgului, Paul Schmit, ambasadorul agreat al Republicii Costa Rica, Eliana Villalobos Cárdenas, ambasadorul agreat al Republicii Federale Somalia, Khadija Ossoble Ali, și ambasadorul agreat al Republicii Letonia, Raimonds Jansons.

Președintele României le-a urat noilor ambasadori succes în îndeplinirea mandatului, asigurându-i de întregul sprijin al autorităților române în acest sens.

În cadrul discuțiilor cu ambasadorul Republicii Ecuador, Cynthia Marie Mayer Zavala, Președintele Nicușor Dan a exprimat interesul pentru relansarea și revitalizarea relațiilor bilaterale cu Republica Ecuador, la nivel politic, economic, comercial, cultural și educațional, în vederea valorificării potențialului existent și aprofundării cooperării dintre cele două state.

Președintele României a subliniat rolul Republicii Ecuador ca partener cu viziuni similare României și Uniunii Europene, cu care țara noastră dorește să dezvolte o cooperare activă atât pe plan bilateral, cât și în cadrul formatelor multilaterale.

Cei doi oficiali și-au exprimat angajamentul cu privire la aprofundarea parteneriatului dintre România și Republica Ecuador, într-un spirit de cooperare și beneficii reciproce.



La prezentarea scrisorilor de acreditare a participat Ambasadorul agreat al Republicii Ecuador, E.S. Cynthia Marie Mayer Zavala, alături de doamna Consul Onorific, av. dr. Elena Bustea.

Curierul Național