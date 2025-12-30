Ilie Bolojan s-a întâlnit cu premierul Țărilor de Jos, la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii

Dick Schoof, prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, a vizitat marţi, împreună cu premierul Ilie Bolojan, trupele româneşti şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii cu premierul Țărilor de Jos, Dick Schoof.

Executivul anunțase că pe agenda discuțiilor se află discuții pe tema stadiului cooperării bilaterale în domeniul Apărării și în cel economic, precum și situația securității regionale, potrivit G4Media.ro

Trupele NATO olandeze sunt implicate în misiuni de supraveghere și descurajare pe flancul estic și operează drone de cercetare performante, utilizate în special pentru monitorizare aeriană și colectare de date.

