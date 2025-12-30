3.3 C
Craiova
marți, 30 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăPoliticaNationalIlie Bolojan s-a întâlnit cu premierul Țărilor de Jos, la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu premierul Țărilor de Jos, la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii

De Magda Dragu
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu premierul Țărilor de Jos, la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu premierul Țărilor de Jos, la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii

Dick Schoof, prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, a vizitat marţi, împreună cu premierul Ilie Bolojan, trupele româneşti şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii cu premierul Țărilor de Jos, Dick Schoof.

Executivul anunțase că pe agenda discuțiilor se află discuții pe tema stadiului cooperării bilaterale în domeniul Apărării și în cel economic, precum și situația securității regionale, potrivit G4Media.ro

Trupele NATO olandeze sunt implicate în misiuni de supraveghere și descurajare pe flancul estic și operează drone de cercetare performante, utilizate în special pentru monitorizare aeriană și colectare de date.

Citeşte şi: Mesajul Ambasadei SUA la Bucureşti: „Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România”

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA