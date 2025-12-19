Irineu Darău, după validarea nominalizării pentru Ministerul Economiei: Urmăresc să iau decizii care să încurajeze antreprenorii şi să atragă investiţiile

După ce Comitetul Politic al USR i-a validat nominalizarea pentru Ministerul Economiei, senatorul USR Irineu Darău afirmă că urmăreşte să ia decizii care să descătuşeze potenţial economic, să încurajeze antreprenorii şi să atragă investiţiile.

”Urmăresc să iau decizii care să descătuşeze potenţial economic, să încurajeze antreprenorii şi să atragă investiţiile. Sunt conştient de responsabilitatea uriaşă pe care mi-o asum şi voi pune toate forţele mele în slujba oamenilor şi economiei româneşti„, a scris Darău vineri pe Facebook.

În ceea ce priveşlte digitalizarea, mesajul său către instituţiile statului este că ”trebuie trecut de la vorbe la fapte, fiindcă fără digitalizare reală şi eficientă pierdem enorm de mult potenţial, resurse şi bani publici”, potrivit news.ro.

”Această guvernare are datoria să redreseze fiscal-bugetar statul şi totodată să deschidă deja frontul dezvoltării viitoare. Mă bucur să pot pune umărul la efortul de construcţie. Îmi doresc să ne propunem şi să atingem obiective concrete. Nu vreau să ne pierdem vremea cu certuri sterile şi cu jocuri politice, fiindcă oamenii aşteaptă de la noi lucruri simple: să muncim onest şi să producem rezultate pentru români. Nimic altceva!”, mai spune el, subliniind că va continua să militeze pentru importanţa fundamentală a educaţiei şi a capitalului uman.

Darău preia portofoliul Economiei după ce actualul titular, Radu Miruţă, a fost desemnat pentru postul de ministru al Apărării rămas vacant ca urmare a dmisiei lui Ionuţ Moşteanu, din cauza scandalului legat de studiile sale universitare.

