Valea Ciutelor – locul unde poți să te plimbi printre animale la Hipodromul din Craiova

Primăria Craiova anunță surprize atât pentru locuitorii municipiului, cât și pentru vizitatori. 20 de căprioare, alături de opt capre pitice și șase alpaca au fost aduse în Parcul “Nicolae Romanescu”, acestea plimbându-se libere, iar vizitatorii pot să meargă printre ele și să le hrănească, după cum a precizat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

„Am amenajat, pe un teren nefolosit din Parcul „Nicolae Romanescu“, un spațiu special dedicat animalelor și vizitatorilor. Este vorba despre un țarc de mari dimensiuni care include porțiuni împădurite, movile de pământ, iarbă înaltă și copaci tineri, exact așa cum animalele întâlnesc în sălbăticie. Au fost trasate alei din piatră, iar împrejmuirea a fost realizată exclusiv din materiale aprobate prin Avizul Ministerului Culturii pentru Parcul „Romanescu“, a precizat primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.

Spațiul este supravegheat video și iluminat discret, cu stâlpi cu încărcare solară, astfel încât animalele să nu fie deranjate pe timpul nopții.

„Începând de astăzi, în acest țarc se află 20 de căprioare, alături de opt capre pitice și șase alpaca, într-un mediu sigur și controlat. Animalele vor fi hrănite, pe lângă hrana specifică și cu biscuiți speciali, realizați din semințe și plante, produse ce intră în prețul biletului. Accesul cu alte alimente sau băuturi în țarc este strict interzis”, a mai spus primarul Craiovei.

Intrarea este gratuită pentru persoanele cu autism și însoțitorul lor, fiindcă interacțiunea cu animalele blânde este o formă de terapie. Tariful este de 30 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii.

Este un proiect care oferă copiilor și familiilor o experiență pe care, de multe ori, o găseau doar departe de oraș. Tot la hipodrom au fost aduși și trei ponei pentru copii.



