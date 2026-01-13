-2.1 C
JD Vance și Marco Rubio vor avea discuţii cu miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda

De Magda Dragu
Miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda se vor întâlni miercuri în SUA cu JD Vance și Marco Rubio
Miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda se vor întâlni miercuri în SUA cu JD Vance și Marco Rubio

Ministrul danez de externe a declarat că miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu secretarul de stat Marco Rubio. Întâlnirea vine pe fondul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump pentru a prelua controlul asupra insulei arctice, transmite Reuters.

Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, și omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt, au solicitat o întâlnire cu Rubio după ce Trump a intensificat recent amenințările de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Rasmussen a declarat reporterilor marți, la Copenhaga, că „vicepreședintele SUA, JD Vance, a dorit, de asemenea, să participe la întâlnire și va fi gazda acesteia, care va avea loc, prin urmare, la Casa Albă”, relevă sursa citată.

Discuțiile vor avea loc după ce Trump și-a intensificat retorica privind preluarea Groenlandei

Discuțiile vor avea loc după ce Trump și-a intensificat retorica privind preluarea Groenlandei în ultimele zile, în urma capturării fostului lider venezuelean Nicolas Maduro la începutul acestui an.

„Mi-ar plăcea să fac o înțelegere cu ei. Este mai ușor. Dar, într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda”, a spus duminică, în timp ce se afla la bordul avionului Air Force One.

