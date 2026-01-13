Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației și Cercetării

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va prelua interimar, cel mai probabil de miercuri, 14 ianuarie 2025, conducerea Ministerului Educației și Cercetării, potrivit surselor Edupedu.ro. Funcția este vacantă de peste 20 de zile, de la demisia lui Daniel David.

Ilie Bolojan a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației a lui Daniel David, anunță Guvernul.

Reamintim că Daniel David a demisionat pe 22 decembrie 2025, după un an în funcția de ministru.

Edupedu.ro a semnalat recent poziția de improvizație pe care o avea Ministerul Educației și în care era ținut așa de către Guvern, prin faptul că premierul nu a constatat vacantarea funcție nici în prezent.

