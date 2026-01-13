Bărbat reţinut după ce ar fi încercat să-și urce soția moartă într-un avion

Pe un aeroport din Tenerife a fost reţinut un bărbat de 80 de ani, după ce ar fi încercat să-și treacă soția moartă prin controlul de securitate și s-o urce în avion.

Angajații Aeroportului Tenerife Sud au văzut că soția bărbatului nu reacționa când acesta o împingea într-un scaun cu rotile pentru a se îmbarca. Imediat după ce au trecut de controlul de securitate, personalul aeroportului a verificat-o și a văzut că nu dădea semne de viață.

„Un agent de securitate s-a apropiat de femeie, iar bărbatul i-a dat scaunul cu rotile. Când aceasta i-a luat mâna femeii, a observat că avea o temperatură anormal de scăzută și nu respira. Agentul și-a informat imediat superiorul. În câteva minute, a fost activat protocolul de urgență, iar la fața locului au sosit numeroși agenți de securitate, ofițeri ai Gărzii Civile și personal medico-legal”, a spus un angajat al aeroportului pentru Diario de Avisos.

Bărbatul le-a spus anchetatorilor că soția lui murise cu câteva ore înainte, în aeroport. El a fost arestat în urma incidentului. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili modul în care a murit femeia și dacă există vreo răspundere penală.

Și luna trecută a avut loc un incident similar

Și luna trecută a avut loc un incident similar. O pasageră britanică a fost dusă într-un scaun cu rotile la bordul unui avion easyJet de la Málaga, Spania, spre Gatwick, în timp ce era deja moartă.

Pensionara de 89 de ani a fost urcată de cinci rude, care le-ar fi spus angajaților companiei aeriene că femeia se simțea rău și că doarme.

Chiar înainte de decolare, echipajul a informat că femeia era de fapt moartă. Avionul a fost întors înainte de a decola, iar zborul a fost amânat cu 12 ore.

Citeşte şi: Cutremur cu magnitudinea 4,6 în nordul Italiei. Şcoli evacuate și trafic feroviar suspendat