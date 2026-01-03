Senatori democrați condamnă atacurile SUA asupra Venezuelei: „Acest război este ilegal”

Mai mulți senatori democrați au condamnat atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean, ordonate de președintele american Donald Trump. Ei au avertizat că nu există niciun motiv pentru declanșarea unui război cu statul latino-american, informează agenția EFE.

„Acest război este ilegal”, a declarat senatorul democrat din Arizona, Ruben Gallego, într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Este rușinos că am trecut de la a fi polițiștii lumii la a fi agresorii lumii în mai puțin de un an”, a adăugat acesta. El a subliniat că „nu există niciun motiv” care să justifice atacurile.

Guvernul președintelui venezuelean Nicolás Maduro a denunțat loviturile americane de sâmbătă asupra unor obiective civile și militare din mai multe state ale țării, inclusiv din capitala Caracas.

Casa Albă nu a emis până în prezent o declarație oficială. Totuși, Donald Trump a susținut pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite au efectuat „atacuri la scară largă, încununate de succes” asupra Venezuelei și că președintele Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și scoși din țară pe calea aerului.

Instituții media americane precum CBS și Fox News au confirmat că președintele SUA a ordonat atacurile aeriene cu câteva zile în urmă, citând doi oficiali americani care au vorbit sub protecția anonimatului.

Statele Unite nu au interese vitale în Venezuela care să justifice un conflict militar

Un alt senator democrat, Brian Schatz din Hawaii, a declarat într-un mesaj pe X că Statele Unite nu au interese vitale în Venezuela care să justifice un conflict militar.

„Până acum ar fi trebuit să fi învățat să nu ne implicăm într-o altă aventură stupidă. Și nici măcar nu se obosește să explice populației americane ce naiba se întâmplă”, a afirmat acesta.

Pentagonul a păstrat, de asemenea, tăcerea cu privire la atacuri.

Donald Trump se află în prezent la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, unde a petrecut sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.

Constituția Statelor Unite acordă Congresului puterea de a declara război, însă administrația Trump susține că operațiunea militară din Venezuela face parte din lupta împotriva grupărilor de trafic de droguri, pe care le-a desemnat organizații teroriste, acuzându-l pe Nicolás Maduro că ar conduce un „narco-stat”.

