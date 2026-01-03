(VIDEO) Circulația pe DN 67C Novaci – Rânca se desfășoară în condiții normale

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Gorj informează că filtrul rutier instituit în această dimineață pe DN 67C, la kilometrul 16, a fost ridicat. În prezent, circulația rutieră către și dinspre stațiunea Rânca se desfășoară în condiții normale, specifice acestei perioade.

În zona montană se înregistrează în continuare condiții meteo de iarnă, cu ninsori și intensificări ale vântului, iar pe alocuri se semnalează viscol. Carosabilul este practicabil, iar traficul nu este restricționat.

Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto:

să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum;

să se informeze înainte de plecare cu privire la starea vremii și a carosabilului;

să aibă autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece;

să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale administratorului drumului.

Poliția rutieră rămâne în teren și monitorizează permanent situația traficului, urmând să dispună măsuri suplimentare, dacă situația o va impune.

