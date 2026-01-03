Trafic extrem de aglomerat pe DN1, în Prahova: coloane de până la 7 kilometri spre Brașov

Traficul rutier este puternic îngreunat sâmbătă pe DN1, în județul Prahova, în special pe sensul de urcare către Brașov. Potrivit polițiștilor, valorile de trafic sunt ridicate pe mai multe tronsoane, situația fiind generată de deplasările masive specifice începutului de an.

Conform IPJ Prahova, încă de la orele prânzului, pe DN1–E60 se înregistrează trafic intens, cu formarea de coloane în mai multe zone.

Blocaje pe Centura de Vest a Ploieștiului și în Comarnic

Pe Centura de Vest a municipiului Ploiești, în zona sensului giratoriu Strejnicu, circulația se desfășoară cu dificultate, traficul fiind intens pe ambele sensuri de mers.

În orașul Comarnic, valorile de trafic sunt foarte ridicate. Pe sensul de deplasare către Brașov s-a format o coloană de aproximativ 7 kilometri, una dintre cele mai aglomerate porțiuni ale DN1.

Circulație în coloană la Sinaia și Bușteni

Traficul este îngreunat și pe Valea Prahovei. În Sinaia, șoferii circulă în coloană pe o distanță de aproximativ 4 kilometri, pe sensul către Brașov.

În Bușteni, circulația se desfășoară cu dificultate pe o porțiune de circa 3 kilometri, tot pe direcția Brașov.

Poliția intervine pentru fluidizarea traficului

Polițiștii rutieri se află în teren și acționează pentru fluidizarea circulației și prevenirea producerii unor evenimente rutiere.

Pentru evitarea zonelor aglomerate de pe DN1, autoritățile recomandă, în funcție de destinație, următoarele rute alternative:

DN1A : Ploiești – Vălenii de Munte – Cheia – Brașov

: Ploiești – Vălenii de Munte – Cheia – Brașov DN72: Ploiești – Târgoviște, cu continuare spre Brașov pe DN71 și DN73

Șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență, răbdare și să se informeze în timp real înainte de plecare.

