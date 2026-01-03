Dublă crimă în Ohio: un dentist și soția sa, uciși în locuință, în timp ce copiii se aflau în casă

Un dentist din Ohio și soția sa au fost găsiți împușcați mortal în locuința lor, în timp ce cei doi copii mici ai cuplului se aflau în interior, au anunțat autoritățile. Suspectul este în continuare în libertate.

Cadavrele lui Spencer Tepe, în vârstă de 37 de ani, și ale soției sale, Monique Tepe, în vârstă de 39 de ani, au fost descoperite marți, în urma unui control de rutină la domiciliul familiei din Columbus.

Poliția a precizat că cei doi copii ai cuplului, în vârstă de 4 ani și un an, au fost găsiți nevătămați în locuință. Aceștia se află acum în grija rudelor.

Primele concluzii ale anchetei

Anchetatorii nu au identificat semne evidente de efracție și nu au găsit nicio armă de foc la fața locului. Cazul este investigat ca dublă omucidere, fiind exclusă ipoteza unei crime urmate de sinucidere.

Autoritățile nu au oferit detalii despre un posibil suspect sau despre motivul atacului și solicită sprijinul populației pentru orice informații relevante.

Alarma dată de colegi

Îngrijorarea a fost declanșată după ce Spencer Tepe nu s-a prezentat la serviciu, un comportament considerat neobișnuit de colegii săi, potrivit CNN. Proprietarul cabinetului stomatologic unde lucra a alertat autoritățile, iar ulterior prieteni ai familiei au auzit copiii plângând în interiorul locuinței.

Un caz rar, spun experții

Analiști în securitate afirmă că astfel de infracțiuni sunt extrem de rare. Ancheta se va concentra pe stabilirea modului de acces al agresorului, pe eventuale bunuri sustrase și pe istoricul personal al victimelor.

Mesajul familiei

Familia Tepe a transmis că este profund îndurerată și că își dorește ca vinovații să fie aduși în fața justiției. Cei doi soți sunt descriși ca fiind persoane dedicate familiei și comunității.

Cabinetul stomatologic unde lucra Spencer Tepe și-a suspendat temporar activitatea, colegii exprimându-și regretul față de pierderea „unui profesionist respectat și a unui prieten apropiat”.

Citeşte şi: Angelina Jolie, vizită la punctul de trecere Rafah, în contextul suspendării activității unor organizații de ajutor din Gaza