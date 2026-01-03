Angelina Jolie, vizită la punctul de trecere Rafah, în contextul suspendării activității unor organizații de ajutor din Gaza

Angelina Jolie a vizitat vineri punctul de trecere Rafah, în cadrul unei misiuni umanitare desfășurate în Egipt, pe fondul deciziei Israelului de a suspenda activitatea mai multor organizații internaționale de ajutor care operează în Fâșia Gaza.

Actrița și fostul trimis special al Agenției ONU pentru Refugiați a declarat că a discutat cu lucrători umanitari despre dificultățile majore întâmpinate în livrarea ajutoarelor, inclusiv despre proviziile medicale blocate la graniță.

Angelina Jolie vizitează Rafah, Egipt, lângă punctul de trecere a frontierei dintre Egipt și Fâșia Gaza, pe 2 ianuarie

Vizita are loc după ce Israelul a anunțat suspendarea operațiunilor organizațiilor care nu și-au reînnoit înregistrarea oficială, procedură ce presupune și furnizarea datelor personale ale personalului. Agențiile umanitare și ONU au criticat măsura, invocând riscuri de securitate pentru angajați.

Autoritățile israeliene susțin că aceste reguli sunt necesare pentru a preveni exploatarea ajutorului de către Hamas, acuzație respinsă de organizațiile internaționale. O analiză a guvernului SUA nu a identificat dovezi privind furturi pe scară largă ale ajutoarelor, potrivit CNN.

Între timp, situația umanitară din Gaza se agravează din cauza iernii severe. Ploile și vânturile puternice au distrus adăposturi improvizate, iar zeci de persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii clădirilor, potrivit autorităților locale.

În timpul vizitei, Angelina Jolie s-a întâlnit cu reprezentanți ai Semilunii Roșii Egiptene și ai altor organizații locale, subliniind necesitatea unui armistițiu durabil și a unui acces sigur și constant pentru ajutorul umanitar, combustibil și echipamente medicale.

