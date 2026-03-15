Grindeanu, scrisoare deschisă pentru premierul Bolojan: „Am decis să votăm bugetul pe 2026! Nu mai pot asista la sărăcirea deliberată a românilor“

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, duminică, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, că social-democrații vor vota legea bugetului de stat pe 2026, însă vor depune amendamentele pe care le consideră obligatorii pentru ca bugetul să conțină și viziunea lor.

‘Prin prezenta, vă anunț oficial că în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat, analizând toate argumentele raționale, am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 – un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. Vom susține însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conțină și viziunea noastră social-democrată.

Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, vă adresez această scrisoare deschisă în calitatea mea de președinte al Partidului Social Democrat, principala formațiune politică din Parlament, pentru a pune capăt unui simulacru de dialog care are loc, de prea mult timp, în ședințele coaliției de guvernare’, se arată în scrisoarea deschisă a liderului PSD.

Grindeanu vrea să se depășească blocajul creat de premier

Potrivit acestuia, PSD a intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate și protecție românilor, ‘nu pentru a fi complice la un experiment economic dezastruos, bazat pe o austeritate oarbă și profund inechitabilă’.

‘Vom depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii – pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an. Am ales această variantă democratică pentru a depăși blocajul pe care l-ați creat la nivelul coaliției prin neacceptarea solicitărilor rezonabile ale PSD și invităm toate forțele politice din Parlament să susțină acest demers.

Aceasta este poziția mea, în urma mandatului ferm al întregului partid. Nu mai pot asista la sărăcirea deliberată a milioane de români și nu mai pot gira o atitudine de sfidare permanentă la adresa PSD, partidul care asigură stabilitatea Coaliției cu o pondere de 46% din actuala guvernare’, a susținut liderul PSD.

Grindeanu, acuze serioase la adresa lui Ilie Bolojan

Grindeanu afirmă că, la nivel politic și guvernamental, abordarea premierului a devenit ‘inacceptabilă’.

‘În loc să fiți un scut puternic pentru românii de rând și companiile românești, ați devenit un sprijin puternic pentru multinaționale. Să spunem lucrurilor pe nume, ca să înțeleagă toți românii, domnule prim-ministru Bolojan: ați tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Ați revocat măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Prin aceste decizii, ați luat miliarde de lei din bugetul statului și i-ați lăsat cadou bogaților. Ați ales deliberat să vă lipsiți de resurse vitale pentru a servi interesele marilor corporații.

Și acum ne cereți ‘responsabilitate’ când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească o creștere de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului. Aceasta nu este responsabilitate, domnule prim-ministru Ilie Bolojan! V-am spus de mai multe ori în ședințele Coaliției că nu suntem de acord cu această abordare. Nu v-a interesat… O spun încă o dată, public, ca să fie clar pentru toată lumea! PSD nu va gira niciodată o politică prin care bogații devin mai bogați, iar cei slabi sunt abandonați! Planul economic pe care l-ați implementat este o colecție de greșeli majore, care a dus țara în recesiune’, a adăugat el.

„PSD refuză să mai participe la falimentul României!“

Președintele PSD îl mai acuză pe premierul Bolojan, că ‘a blocat investițiile și a redus consumul’, iar prin creșteri de TVA, accize și blocarea măsurilor de relansare ‘a asigurat intrarea rapidă în recesiune’.

‘Domnule Ilie Bolojan, ca președinte al PSD și al Camerei Deputaților vă spun clar: PSD refuză să mai participe la falimentul României! Prin urmare, PSD va susține adoptarea neîntârziată a următoarelor măsuri: amendarea în Parlament a Pachetului de Solidaritate, un sprijin real pentru 3 milioane de beneficiari, inclusiv majorarea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități și sprijin pentru familiile monoparentale, cu un impact bugetar minor, de doar 0,16% din PIB, includerea acestor măsuri în bugetul de stat pe 2026, un buget care trebuie să fie bazat pe investiții masive și sprijin real pentru categoriile vulnerabile.

Decizia corectă pentru milioane de români va fi luată în Parlament. Susțineți cerințele rezonabile ale PSD și ale celorlalte partide din Coaliție sau asumați-vă consecințele politice. Și noi vom face același lucru, dar în beneficiul românilor’, a transmis Sorin Grindeanu.