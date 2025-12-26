Trump anunță atacuri ale armatei SUA împotriva teroriștilor ISIS din Nigeria

Președintele american Donald Trump a declarat joi că a ordonat un atac militar „puternic și mortal” împotriva teroriștilor Statului Islamic din Nigeria, acuzând gruparea extremistă că persecută și ucide creștini nevinovați.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a afirmat că armata americană a lovit tabere ISIS din nord-vestul Nigeriei. Comandamentul SUA pentru Africa (AFRICOM) a confirmat ulterior că a efectuat atacuri aeriene în statul Sokoto, la granița cu Nigerul, „în coordonare cu autoritățile nigeriene”.

Potrivit unei evaluări preliminare, „mai mulți teroriști ISIS au fost uciși în taberele vizate”, a transmis AFRICOM într-un comunicat.

Reacții oficiale: cooperare SUA-Nigeria în lupta antiteroristă

Ministerul de Externe al Nigeriei a confirmat cooperarea cu Statele Unite în desfășurarea atacurilor asupra „țintelor teroriste” și a reiterat angajamentul autorităților de la Abuja de a proteja drepturile tuturor cetățenilor, indiferent de religie sau etnie.

Daniel Bwala, consilier special al președintelui nigerian Bola Tinubu, a declarat pentru CNN că „SUA și Nigeria sunt pe aceeași lungime de undă în lupta împotriva terorismului”. La rândul său, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, s-a declarat „recunoscător pentru sprijinul și cooperarea guvernului nigerian”.

Mesaj dur al lui Trump: „Va fi iadul de plătit”

Trump a avut un discurs extrem de dur în mesajul său public, susținând că teroriștii au fost avertizați anterior să înceteze atacurile asupra creștinilor.

„Dacă nu vor opri masacrul creștinilor, va fi iadul de plătit. În seara asta, așa a fost”, a scris președintele american pe Truth Social, adăugând că SUA nu vor permite „terorismului islamic radical să prospere”.

Situația creștinilor din Nigeria, subiect sensibil în politica americană

În ultimele luni, Trump și aliații săi politici au atras atenția asupra situației de securitate din Nigeria, susținând că minoritatea creștină se confruntă cu atacuri sistematice. Administrația Trump a desemnat anterior Nigeria drept „țară de îngrijorare deosebită” în temeiul Legii internaționale privind libertatea religioasă.

Experții subliniază însă că atât creștinii, cât și musulmanii sunt victime ale violenței extremiste, într-un context mai larg de conflicte etnice, religioase și economice, inclusiv dispute pentru accesul la resurse naturale.

Contradicții cu promisiunile de politică externă

Deși Trump s-a prezentat drept un lider care dorește să limiteze intervențiile militare externe, în ultimele luni a ordonat mai multe acțiuni armate, inclusiv lovituri asupra Iranului și o consolidare militară semnificativă în jurul Venezuelei.

