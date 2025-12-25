Cum s-a intervenit pe străzile din Craiova și pe unele drumuri din Dolj după prima zăpadă din această iarnă

Zăpada a pus stăpânire pe Craiova și peste tot în Dolj. Dincolo de bucuria de a ninge chiar în seara de Crăciun și de a te trezi cu zăpada la poartă, pe șoferi îi interesează starea drumurilor și dacă pe acestea se poate circula în condiții de siguranță.

La Craiova, primarul Olguța Vasilescu a anunțat că utilajele au lucrat toată noaptea și în această dimineață. Pe drumurile din județ, mulți șoferi s-au plâns că la primele ore al dimineții, utilajele de deszăpezire nu își făcuseră simțită prezența. Posibil ca între timp situația să se fi schimbat.

Cum e la Craiova

„Din seara de 24 decembrie 2025 și până în dimineața de 25 decembrie 2025, Comandamentul de iarnă a intervenit cu 47 de utilaje/ mașini (multifuncționale cu lamă și sărăriță, autobasculante, tractoare cu sărăriță etc.). De asemenea, angajați ai Salubritate Craiova au împrăștiat material antiderapant pe trotuare și în zonele pietonale. În total, în cursul serii, nopții și dimineții, au fost folosite 128 tone de sare și 221 de kilograme de clorură de calciu, din stocurile Salubritate Craiova, pentru prevenirea poleiului.

Totodată, având în vedere atenționarea meteorologică de cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă și polei, valabilă până astăzi la orele 20:00, toți cei circa 300 de lucrători ai Salubritate Craiova vor fi prezenți pe străzile orașului, în ziua de Crăciun, pentru a continua să aplice material antiderapant pe trotuare, în stațiile de transport în comun și în zonele pietonale”, a anuntat pe Facebook primarul Craiovei. Mesajul se regaseste si pe pagina de Facebook a SC Salubritate Craiova, care se ocupa de deszapezirea orasului.

Pe drumurile judetene, lucrurile erau mai complicate la orele diminetii. Multi soferi au postat pe social media fotografii cu starea drumurilor si se declarau nemultumiti spunand ca nu vazusera niciun utilaj care sa intervina, drept urmare, drumurile erau acoperite de zapada.