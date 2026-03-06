Două femei au murit şi doi bărbați au fost răniți după ce o mașină a intrat într-un TIR

Două femei au murit şi doi bărbați au fost răniți, vineri, într-un accident rutier produs în zona localităţii brăilene Lanurile, după ce o mașină a intrat într-un TIR.

În jurul orei 15.30, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că, pe DN 21, la intrare în localitatea Lanurile, a avut loc un accident rutier.

În timp ce se deplasa pe DN21, un autoturism condus de un bărbat, de 69 de ani, din municipiul Brăila, ar fi intrat în coliziune cu un TIR ce se deplasa pe sensul opus de mers, condus de un bărbat, de 57 de ani, din orașul Însurăței. În autoturism se aflau pasagere două femei, de 65 de ani, respectiv 60 de ani.

Trei victime încarcerate în autoturism

La locul accidentului s-au deplasat trei echipaje de la SAJ Brăila, Garda de intervenție Însurăței cu o ASAS si o ambulanță SMURD și de la Detașamentul 2 de pompieri Brăila o autospecială de descarcerare, care au evaluat starea victimelor și au efectuat manevre de resuscitare.

Trei victime erau încarcerate în autoturism. Prima persoană extrasă, o femeie, a fost în stop cardiorepirator. S-au început manevrele de resuscitare, dar a fost declarat decesul acesteia. Cea de-a doua victimă, de sex feminin, extrasă tot în stop cardiorespirator, a fost și ea declarată decedată.

A fost extrasă și cea de-a treia persoană, un bărbat, conștient. Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical de la SAJ Brăila și transportat la UPU Brăila. Șoferul TIR-ului, care acuza dureri toracice, a fost transportat la UPU de ambulanța SMURD.

Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

