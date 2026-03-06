Gorj: Fiul manelistului Nicolae Guță, reținut după ce a fost prins fără permis și drogat la volanul unui autoturism fără RCA

Fiul manelistului Nicolae Guță a fost reținut de polițiști, după ce a fost prins fără permis și drogat la volanul unui autoturism care nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă. Bărbatul a fost condamnat, în urmă cu zece zile, la un an de închisoare cu suspendare după ce, în 2023, fusese prins la volan deși era drogat cu marijuana.

Polițiștii rutieri din orașul Hațeg au extins cercetările în cazul unui șofer de 34 de ani, din municipiul Petroșani, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul a fost oprit în trafic pe 2 martie, pe DN 66. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat din anul 2023.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Acesta a refuzat testarea pentru depistarea unui eventual consum de substanțe interzise, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice.

7.670 de lei amendă pentru lipsa RCA

Rezultatele buletinului de analize toxicologice au confirmat ulterior prezența în organismul conducătorului auto a unor substanțe interzise.

Totodată, polițiștii au constatat că autoturismul condus de acesta nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă. În consecință, a fost amendat cu 7.670 de lei, fiind reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.

În urma probatoriului administrat, vineri, 6 martie, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Urmează ca acesta să fie prezentat magistraților, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

Cercetările continuă într-un dosar penal întocmit pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Condamnat cu suspendare după ce a condus drogat

Cazul vine la scurt timp după ce fiul manelistului a fost condamnat, la 26 februarie 2026, de către Judecătoria Petroșani, la un an de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de doi ani, într-un dosar care viza tot conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Incidentul de atunci s-a petrecut pe 3 septembrie 2023, la nici două săptămâni după accidentul grav produs de Vlad Pascu, care era drogat la volan.

În actul de sesizare s-a reţinut, că „la data de 03.09.2023, în jurul orelor 23.10, inculpatul a condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare (…) pe drumurile publice din oraș Petroșani, respectiv pe str. Livezeni, aflându-se sub influența substanţei psihoactive THC (marijuana)”, se arăta în dosar.

Hotărârea prevede, printre altele, măsuri de supraveghere, participarea la un program de reintegrare socială, efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității și plata cheltuielilor judiciare. Decizia instanței nu este definitivă.

