Bărbat arestat preventiv după ce a dat foc noaptea casei în care se aflau fosta concubina și copilul lor

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce ar fi dat foc noaptea locuinței tatălui fostei concubine. În casă se aflau și femeia și copilul celor doi, iar gestul a fost făcut din răzbunare.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au solicitat Tribunalului Buzău arestarea preventivă în cazul unui bărbat cercetat pentru tentativă la omor calificat în varianta violenței în familie, distrugere și violare de domiciliu.

„La data de 20.02.2026, în intervalul orar 03.30-04.05, pe timp de noapte, a pătruns fără drept în curtea locuinței persoanei vătămate (…) și ulterior în podul casei acestuia, iar aici, cu intenție, a provocat un incendiu care a condus la distrugerea în mare parte a imobilului victimei situat în comuna Cilibia, județul Buzău“, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

A dat foc casei în care se afla propriul copil

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi provocat incendiul pentru a se răzbuna pe fosta lui concubină, punând în pericol viața propriului copil care se afla la acel moment în casă.

„Având drept scop răzbunarea ca urmare a faptului că persoana vătămată (fosta concubină) se despărțise de acesta, iar persoana vătămată (tatăl concubinei) îi acordase găzduire, prin fapta comisă punând în mod direct în pericol viața victimelor (…) și (fiul inculpatului), ce se aflau în casă, având în vedere ora de comitere a faptei, la care în mod uzual persoanele dorm, incendiul putând provoca fie intoxicarea cu monoxid de carbon, fie arderea corpurilor victimelor, doar hazardul făcând ca această consecință să nu fie produsă, întrucât persoana vătămată (…) a auzit zgomotele produse de autor în momentul deplasării pe acoperișul casei și ulterior în pod și a alertat persoanele din încăpere“, au mai informat procurorii.

În urma solicitării depusă de procurori, Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a bărbatului.

Citește și: Un adolescent de 17 ani a înjunghiat un băiat de 13 ani care îl lovise în cap