Doi minori reținuți după o agresiune între adolescenți, la Rovinari

Polițiștii din Rovinari au reținut, ieri, doi adolescenți de 14 și 15 ani, ambii din localitate, bănuiți de lovire sau alte violențe.

În seara zilei de 28 februarie, cei doi minori, împreună cu un alt băiat de 12 ani, ar fi agresat doi tineri de 14 ani, pe fondul unor conflicte mai vechi.

Victimele nu au suferit leziuni care să necesite spitalizare sau îngrijiri medicale.

Măsuri luate de polițiști

Adolescenții reținuți au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor incidentului.

Victimelor le-au fost prezentate prevederile Legea 26/2024. Acestea au refuzat completarea formularului de evaluare a riscului, primind documentele necesare pentru a se adresa instanței.

