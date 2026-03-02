5.6 C
Craiova
luni, 2 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj2 tone de cărbune confiscate de polițiștii de la Transporturi în Craiova

2 tone de cărbune confiscate de polițiștii de la Transporturi în Craiova

De Mariana BUTNARIU
2 tone de cărbune confiscate de polițiștii de la Transporturi în Craiova
2 tone de cărbune confiscate de polițiștii de la Transporturi în Craiova

Polițiștii de la Transporturi Dolj au organizat, ieri, o acțiune pentru prevenirea și combaterea furturilor din vagoanele de marfă.

În cadrul verificărilor efectuate în Stația CF Cernele, au fost depistați doi bărbați, de 35 și 41 de ani, din Craiova, care desfășurau acte de comerț cu cărbune, aproximativ 2 tone, a cărui proveniență nu a putut fi justificată.

Cei doi au fost sancționați contravențional conform HG 203/1994, primind amendă de 600 lei. Ca măsură complementară, cantitatea de cărbune a fost confiscată.

Citește și: 4.000 de țigarete confiscate de polițiștii de la Transporturi Dolj

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA