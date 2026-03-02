2 tone de cărbune confiscate de polițiștii de la Transporturi în Craiova

Polițiștii de la Transporturi Dolj au organizat, ieri, o acțiune pentru prevenirea și combaterea furturilor din vagoanele de marfă.

În cadrul verificărilor efectuate în Stația CF Cernele, au fost depistați doi bărbați, de 35 și 41 de ani, din Craiova, care desfășurau acte de comerț cu cărbune, aproximativ 2 tone, a cărui proveniență nu a putut fi justificată.

Cei doi au fost sancționați contravențional conform HG 203/1994, primind amendă de 600 lei. Ca măsură complementară, cantitatea de cărbune a fost confiscată.

