4.000 de țigarete confiscate de polițiștii de la Transporturi Dolj

Polițiștii din cadrul Poliția Transporturi Dolj au desfășurat, ieri, o acțiune pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu produse din tutun.

În timpul verificărilor efectuate de oamenii legii, a fost depistat un bărbat de 36 de ani, din comuna Călărași, care transporta cu autoturismul personal 4.000 de țigarete deținute în afara antrepozitului fiscal.

Sancțiuni aplicate și produse confiscate

În urma constatărilor, conducătorul auto a fost sancționat contravențional, conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Totodată, polițiștii au dispus confiscarea întregii cantități de produse din tutun găsite asupra acestuia.

Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare, având ca scop combaterea comerțului ilegal și protejarea bugetului de stat, potrivit IPJ Dolj.

