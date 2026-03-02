Râmnicu Vâlcea: Incendiu la un solar din cartierul Râureni

Un incendiu a izbucnit în cursul nopții la un solar din municipiul Râmnicu Vâlcea, în cartierul Râureni, pompierii militari intervenind rapid pentru limitarea pagubelor și prevenirea extinderii flăcărilor.

La locul evenimentului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, care au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta la nivelul solarului, existând risc de propagare către construcțiile din apropiere.

Pompierii au reușit localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite.

Pagubele produse

În urma incendiului au ars:

aproximativ 150 mp de folie,

2 metri cubi de lemn de foc.

De asemenea, o sobă metalică a fost degradată.

Intervenția promptă a pompierilor a făcut posibilă salvarea:

unei case de locuit,

a două solarii aflate în vecinătate.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a incendiului

Potrivit primelor verificări, incendiul ar fi fost provocat de un coș de fum amplasat necorespunzător, care a dus la izbucnirea focului.

Pompierii reamintesc cetățenilor importanța verificării sistemelor de încălzire și a coșurilor de evacuare a fumului, mai ales în spațiile agricole sau anexele gospodărești.

