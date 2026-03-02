Avea Donald Trump nevoie de aprobarea Congresului pentru a ataca Iranul? Explicațiile conflictului care zguduie Orientul Mijlociu

Decizia președintelui american Donald Trump de a lansa atacuri militare împotriva Iranului alături de Israel a reaprins o dezbatere majoră în Statele Unite: putea liderul de la Casa Albă să ordone operațiuni militare fără aprobarea Congresului?

Operațiunea militară comună americano-israeliană a declanșat o escaladare rapidă a tensiunilor în Orientul Mijlociu, după bombardamentele asupra unor ținte iraniene și eliminarea mai multor lideri ai regimului de la Teheran.

Avea Trump nevoie de acordul Congresului?

Constituția Statelor Unite acordă Congresului puterea oficială de a declara război. Totuși, președintele are autoritate largă ca comandant suprem al armatei pentru a ordona acțiuni militare limitate.

În cazul atacului asupra Iranului:

Congresul nu a declarat război;

administrația americană ar fi informat însă liderii politici din grupul bipartizan cunoscut drept „Banda celor 8”;

republicanii au susținut acțiunea militară;

democrații au acuzat lansarea unui conflict fără mandat legislativ.

Dezbaterea privind limitele puterilor prezidențiale în materie de război rămâne una dintre cele mai controversate teme politice de la Washington.

De ce au atacat SUA Iranul

Președintele american a justificat operațiunea afirmând că Iranul continuă:

dezvoltarea programului nuclear;

testarea rachetelor cu rază lungă;

sprijinirea unor grupări considerate ostile intereselor americane.

Atacurile au avut loc la doar două zile după eșuarea negocierilor americano-iraniene privind programul nuclear al Teheranului.

Iranul a calificat ofensiva drept „ilegală și neprovocată” și a lansat contraatacuri în mai multe zone din Orientul Mijlociu, potrivit BBC.

Moartea liderului suprem al Iranului

Autoritățile iraniene au confirmat moartea liderului suprem Ali Khamenei, aflat la conducerea țării din 1989.

Conducerea superioară și personalitățile din domeniul apărării iraniene

Potrivit declarațiilor făcute de Trump, zeci de lideri politici și militari iranieni ar fi fost eliminați în cadrul operațiunii militare.

Iranul a anunțat 40 de zile de doliu național.

Vor exista trupe americane pe teren?

Oficialii americani au transmis că:

nu există planuri pentru o invazie terestră;

operațiunea se bazează pe atacuri aeriene și navale;

misiunile ar putea include doar operațiuni de salvare sau sprijin militar limitat.

Statele Unite mențin aproximativ 30.000 – 40.000 de militari în bazele din Orientul Mijlociu și au mobilizat două portavioane în regiune.

Poate Iranul să atace SUA?

Teheranul neagă că urmărește dezvoltarea unei arme nucleare, însă nivelul ridicat de îmbogățire a uraniului continuă să îngrijoreze Occidentul.

Deși nu există informații publice despre un atac iminent asupra teritoriului american, mai multe orașe din SUA au ridicat nivelul de alertă de securitate.

