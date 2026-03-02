Ședință de urgență la Guvern: autoritățile analizează situația românilor blocați lângă Iran

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineață, la Palatul Victoria, o ședință de urgență dedicată situației cetățenilor români rămași blocați în zona limitrofă Iranului, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Întâlnirea a fost programată la ora 9:30 și reunește viceprim-miniștrii și reprezentanții principalelor ministere implicate în gestionarea situației de criză.

MAE activează celula de criză

La reuniune participă oficiali din Ministerul Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor, în contextul în care autoritățile române încearcă să coordoneze evacuarea și sprijinirea cetățenilor afectați.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că pe durata funcționării celulei de criză vor fi organizate periodic conferințe de presă, pentru ca românii să primească informații oficiale și actualizate.

Oficialul a cerut tuturor cetățenilor români aflați în zonele de conflict să transmită urgent datele de contact către oficiile consulare.

Peste 1.060 de solicitări de asistență

Până duminică seara, autoritățile au înregistrat peste 1.060 de cereri de sprijin consular, cu excepția Emiratelor Arabe Unite, unde situația este încă în curs de centralizare.

Un prim grup format din aproximativ 300 de români urmează să fie evacuat din Israel. Aceștia vor tranzita Egiptul, unde vor fi preluați de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.

Câți români se află în zonele afectate

Potrivit purtătorului de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, situația cetățenilor români din regiune este următoarea:

Israel – aproximativ 624 de români, dintre care peste 30 minori,

Qatar – 159 de români, inclusiv 19 copii,

Arabia Saudită – 25 de români, mai multe familii cu copii,

Ramallah – 46 de persoane,

Kuwait – șase adulți și doi copii,

Iran – nouă cetățeni români,

Oman – circa 90 de turiști români,

Iordania – 99 de cetățeni români,

Emiratele Arabe Unite – câteva sute de persoane (date în curs de actualizare).

În Siria nu au fost solicitate repatrieri, iar în Liban au existat doar cereri de informații.

Autoritățile pregătesc măsuri suplimentare

Guvernul urmărește identificarea unor rute sigure de evacuare, în contextul în care spațiul aerian din mai multe state din Golf este afectat de conflict, iar numeroase zboruri comerciale au fost suspendate.

Autoritățile române spun că monitorizează permanent evoluțiile din regiune și că vor adapta măsurile în funcție de situația de securitate.

