Tragedie în Iran: cel puțin 153 de morți după un atac asupra unei școli de fete

Un atac devastator asupra unei școli de fete din orașul Minab, sudul Iranului, s-a soldat cu cel puțin 153 de morți, inclusiv copii, potrivit autorităților iraniene. Incidentul are loc pe fondul escaladării conflictului regional și al intensificării loviturilor aeriene asupra teritoriului iranian.

Școala, lovită în apropierea unei baze militare

Clădirea școlii era situată în apropierea unei baze aparținând Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, structură militară care fusese anterior vizată de atacuri.

Potrivit oficialilor locali, școala ar fi fost lovită de trei rachete. Atacul a avut loc într-o zi lucrătoare în Iran, unde săptămâna de lucru se desfășoară de sâmbătă până joi, ceea ce înseamnă că unitatea era probabil plină de elevi în momentul exploziei.

Imagini verificate ulterior arată coloane groase de fum ridicându-se din clădire, în timp ce oamenii se adunau panicați în jurul zonei afectate.

Acuzații reciproce și investigații în curs

Autoritățile de la Teheran au acuzat direct Statele Unite și Israelul pentru atac. În schimb, Comandamentul Central al SUA a transmis că analizează informațiile apărute și a subliniat că protecția civililor rămâne o prioritate.

Armata israeliană a declarat că nu are cunoștință despre vreo operațiune militară desfășurată în zona respectivă.

Bilanțul victimelor continuă să crească

Semiluna Roșie Iraniană a anunțat că, de la începutul atacurilor aeriene din weekend, cel puțin 201 persoane au fost ucise și alte 747 au fost rănite în diferite regiuni ale Iranului.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a calificat incidentul drept „un act barbar” și „o nouă pagină neagră în istoria crimelor comise de agresori”.

Echipe internaționale de intervenție au fost mobilizate pentru operațiuni de salvare și acordarea ajutorului medical.

Reacții puternice în societatea iraniană

Tragedia a provocat reacții intense pe rețelele sociale. Mulți utilizatori au condamnat războiul și pierderea de vieți nevinovate, în timp ce alții au criticat autoritățile iraniene pentru lipsa măsurilor de protecție civilă.

Accesul limitat al jurnaliștilor străini în Iran face dificilă verificarea independentă a numărului exact al victimelor, potrivit BBC.

Contextul escaladării militare

Atacul asupra școlii vine în contextul unei campanii extinse de bombardamente lansate de SUA și Israel împotriva unor obiective iraniene din mai multe orașe.

Tensiunile regionale au crescut dramatic după eliminarea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, într-un atac aerian recent, eveniment care a amplificat riscul unui conflict regional major.

