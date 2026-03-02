Rezultatele selecției pentru șefia marilor parchete, publicate de Ministerul Justiției

Ministerul Justiției publică luni rezultatele selecției pentru funcțiile de conducere din marile parchete ale României – Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție și DIICOT – după finalizarea celor patru zile de interviuri susținute de candidați.
După anunțarea rezultatelor, ministrul Justiției, Radu Marinescu, va transmite propunerile motivate către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care va emite un aviz consultativ.
Decizia finală privind numirile va aparține președintelui României, Nicușor Dan.
18 candidați pentru conducerea parchetelor
Pentru funcțiile de procuror general, șefi și adjuncți ai principalelor structuri de parchet s-au înscris 18 candidați, fiind depuse inițial 19 candidaturi. Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras ulterior din cursa pentru șefia DIICOT.
Interviurile au avut loc la Ministerul Justiției, fiecare candidat având:
- 30 de minute pentru prezentarea proiectului managerial;
- până la o oră pentru întrebări și evaluare profesională.
Evaluarea a vizat competențele manageriale, capacitatea de organizare, integritatea profesională, comunicarea publică și soluțiile propuse pentru creșterea eficienței parchetelor.
Cine candidează pentru funcțiile-cheie
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ)
- Cristina Chiriac – procuror-șef serviciu DNA Iași
- Bogdan-Ciprian Pîrlog – Parchetul Tribunalului Militar București
Pentru funcția de adjunct al procurorului general candidează actualul șef DNA, Marius Voineag.
Direcția Națională Anticorupție (DNA)
Candidați pentru funcția de procuror-șef:
- Tatiana Toader
- Vlad Grigorescu
- Ioan-Viorel Cerbu
Pentru funcția de adjunct DNA:
- Mihai Prună
- Marinela Mincă
- Marius-Ionel Ștefan
DIICOT
Pentru conducerea instituției:
- Ioana-Bogdana Albani
- Antonia Diaconu
- Alina Albu
- Codrin-Horațiu Miron
Pentru funcția de procuror-șef adjunct DIICOT:
- Aurel-Cristian Lazăr
- Alex-Florin Florența
- Claudia-Ionela Curelaru
- Gill-Julien Grigore-Iacobici
- Mihai-Răzvan Negulescu
Procedură în mai multe etape
Conform calendarului oficial:
- Ministerul Justiției publică rezultatele selecției;
- Secția pentru procurori a CSM emite aviz consultativ;
- Propunerile sunt trimise la Cotroceni;
- Președintele României decide numirile finale.
Ministrul Justiției a subliniat că procedura este gândită pentru a evita deciziile discreționare și pentru a asigura transparență și competiție reală.
Mesajul președintelui
Președintele Nicușor Dan a declarat că printre candidați se află „oameni foarte interesanți” și s-a arătat optimist că noile conduceri vor dinamiza activitatea parchetelor și vor contribui la creșterea încrederii publice în Justiție.
