Rezultatele selecției pentru șefia marilor parchete, publicate de Ministerul Justiției

Ministerul Justiției publică luni rezultatele selecției pentru funcțiile de conducere din marile parchete ale României – Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție și DIICOT – după finalizarea celor patru zile de interviuri susținute de candidați.

După anunțarea rezultatelor, ministrul Justiției, Radu Marinescu, va transmite propunerile motivate către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care va emite un aviz consultativ.

Decizia finală privind numirile va aparține președintelui României, Nicușor Dan.

18 candidați pentru conducerea parchetelor

Pentru funcțiile de procuror general, șefi și adjuncți ai principalelor structuri de parchet s-au înscris 18 candidați, fiind depuse inițial 19 candidaturi. Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras ulterior din cursa pentru șefia DIICOT.

Interviurile au avut loc la Ministerul Justiției, fiecare candidat având:

30 de minute pentru prezentarea proiectului managerial;

până la o oră pentru întrebări și evaluare profesională.

Evaluarea a vizat competențele manageriale, capacitatea de organizare, integritatea profesională, comunicarea publică și soluțiile propuse pentru creșterea eficienței parchetelor.

Cine candidează pentru funcțiile-cheie

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ)

Cristina Chiriac – procuror-șef serviciu DNA Iași

Bogdan-Ciprian Pîrlog – Parchetul Tribunalului Militar București

Pentru funcția de adjunct al procurorului general candidează actualul șef DNA, Marius Voineag.

Direcția Națională Anticorupție (DNA)

Candidați pentru funcția de procuror-șef:

Tatiana Toader

Vlad Grigorescu

Ioan-Viorel Cerbu

Pentru funcția de adjunct DNA:

Mihai Prună

Marinela Mincă

Marius-Ionel Ștefan

DIICOT

Pentru conducerea instituției:

Ioana-Bogdana Albani

Antonia Diaconu

Alina Albu

Codrin-Horațiu Miron

Pentru funcția de procuror-șef adjunct DIICOT:

Aurel-Cristian Lazăr

Alex-Florin Florența

Claudia-Ionela Curelaru

Gill-Julien Grigore-Iacobici

Mihai-Răzvan Negulescu

Procedură în mai multe etape

Conform calendarului oficial:

Ministerul Justiției publică rezultatele selecției; Secția pentru procurori a CSM emite aviz consultativ; Propunerile sunt trimise la Cotroceni; Președintele României decide numirile finale.

Ministrul Justiției a subliniat că procedura este gândită pentru a evita deciziile discreționare și pentru a asigura transparență și competiție reală.

Mesajul președintelui

Președintele Nicușor Dan a declarat că printre candidați se află „oameni foarte interesanți” și s-a arătat optimist că noile conduceri vor dinamiza activitatea parchetelor și vor contribui la creșterea încrederii publice în Justiție.

