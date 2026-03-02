Tensiuni majore în Orientul Mijlociu: Israel și Hezbollah schimbă focuri, conflictul regional se extinde

Situația de securitate din Orientul Mijlociu se degradează rapid, după ce Israelul și Hezbollah au avut noi schimburi de focuri, pe fondul extinderii conflictului legat de Iran.

Forțele de Apărare ale Israelului au transmis avertismente de evacuare pentru locuitorii din peste 50 de sate din sudul Libanului, după ce gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a lansat rachete către teritoriul israelian.

Victime americane și escaladare militară

Comandamentul Central al Statelor Unite a confirmat moartea a trei militari americani, iar alți cinci au fost grav răniți în timpul operațiunilor militare din regiune.

Președintele Donald Trump a declarat că sunt posibile noi pierderi de vieți omenești și că operațiunile militare americano-israeliene împotriva Iranului ar putea continua timp de mai multe săptămâni.

Pentru administrația americană, fiecare victimă ridică presiunea politică internă, în contextul în care opinia publică urmărește atent evoluția conflictului.

Atacuri cu drone și explozii în mai multe state din Golf

Ministerul britanic al Apărării a anunțat că o bază RAF din Cipru a fost vizată de un posibil atac cu drone, în timp ce martori citați de agențiile internaționale au raportat explozii în:

Doha (Qatar),

Bahrain,

Dubai.

În paralel, mai multe state din Golf au închis temporar spațiul aerian, iar perturbările majore ale traficului aerian continuă, potrivit BBC.

Impact economic global: petrolul se scumpește

Tensiunile militare au avut efecte imediate asupra piețelor internaționale. Prețurile globale ale petrolului au crescut odată cu deschiderea burselor asiatice, investitorii temându-se de blocaje energetice și de extinderea conflictului regional.

În timp ce bombardamentele continuă, viața cotidiană în Statele Unite rămâne, pentru moment, relativ normală, însă evoluțiile militare din regiune pot schimba rapid situația geopolitică mondială.

