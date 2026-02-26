Razie amplă a polițiștilor din Mehedinți: sute de persoane verificate și amenzi de peste 158.000 de lei

Polițiștii din județul Mehedinți au continuat, ieri, acțiunile pentru menținerea ordinii și liniștii publice, creșterea siguranței rutiere și prevenirea faptelor ilegale.

Oamenii legii au fost prezenți în teren pe tot parcursul zilei, intervenind operativ la 24 de evenimente. 18 dintre ele au fost sesizate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Testări pentru alcool și substanțe psihoactive

Polițiștii au testat 86 de conducători auto cu aparatura din dotare, pentru depistarea consumului de alcool sau a eventualei prezențe a substanțelor psihoactive la volan.

De asemenea, pentru prevenirea infracționalității, au fost verificate:

292 de autovehicule,

405 persoane, prin aplicația e-DAC.

Amenzi consistente și permise suspendate

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 247 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 158.000 de lei.

Totodată:

7 șoferi au fost scoși din trafic, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți, iar dreptul de a conduce le-a fost suspendat;

22 de vehicule au fost oprite din circulație deoarece nu prezentau siguranță rutieră, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea problemelor tehnice.

