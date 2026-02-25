Vâlcea: Tânăr prins băut la volan și fără permis, noaptea trecută la Horezu

Un tânăr de 24 de ani din județul Gorj s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan, fără a deține permis auto, pe raza orașului Horezu.

Incidentul a avut loc în jurul orei 02:40, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Horezu desfășurau activități specifice pentru menținerea siguranței publice și rutiere.

Oamenii legii au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din județul Gorj.

Alcool peste limita legală și fără permis

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, verificările efectuate de polițiști au arătat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Șoferul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei în sânge.

Dosar penal deschis

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru:

conducerea unui vehicul fără permis de conducere

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

