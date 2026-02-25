(VIDEO) Programul Inspire Mercur 27 februarie – 5 martie

Regia: Maggie Gyllenhaal

Cu: Jake Gyllenhaal, Christian Bale, Jessie Buckley, Penélope Cruz

Gen Film: Drama, Horror, Romantic, SF, Dragoste

Durată: 126 min

Rating: N 15

Acțiunea se desfășoară în anii 1930, când Frankenstein (Christian Bale) se simte extrem de singur și îi cere unui doctor briliant să îi creeze o parteneră. Împreună, aceștia readuc la viață o tânără superbă și astfel Mireasa! ia naștere. Ce urmează este dincolo de imaginația oricui: Crimă! Posesie! Mișcare socială radicală! O idilă criminală!

Joi 20:40

Hoppers / Hopperi 3D Avanpremiera

Regia: Daniel Chong

Cu: Jon Hamm, Bobby Moynihan, Piper Curda

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 105 min

Rating: AG

O iubitoare de animale folosește o tehnologie care îi plasează conștiința într-un castor robotizat pentru a descoperi mistere din lumea animalelor dincolo de imaginația ei.

Dublat: Sambata, Duminica 12:00

How to Make a Killing / Crima perfectă

Regia: John Patton Ford

Cu: Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Topher Grace, Jessica Henwick

Gen Film: Comedie, Drama, Thriiler

Durată: 98 min

Rating: N 15

Renegat la naștere de familia sa obscen de bogată, muncitorul Becket Redfellow nu se va da în lături de la nimic pentru a-și recupera moștenirea, indiferent câte rude îi stau în cale.

Vineri pana Joi 20:30

Scream 7

Regia: Kevin Williamson

Cu: Neve Campbell, Courteney Cox, Mckenna Grace, Anna Camp, Mason Gooding

Gen Film: Horror, Mister

Durată: 114 min

Rating: IM 18

Când un nou ucigaș Ghostface apare în orașul în care Sidney Prescott și-a construit o nouă viață, cele mai întunecate temeri ale ei se adeveresc, deoarece fiica ei devine următoarea țintă.

Vineri pana Miercuri 15:45; 18:10; 20:40

Joi 15:45; 18:10

Kîzîm

Regia: Radu Potcoavă

Cu: Yeliz Mustafa, Tudor Chirilă, Amuly, Elias Ferkin, Judith State

Gen Film: Aventuri, Romantic, Dragoste

Durată: 78 min

Rating: N 15

În tătară, „kîzîm” înseamnă „fetița mea” sau „fetița lui tata” și așa o alintă Aynur pe fiica lui, Selda. Doar că Selda se îndrăgostește de Tudor, iar relația pune familia pe jar: părinții se luptă să o convingă pe Selda că religia musulmană și tradițiile comunității ei sunt mai importante decât o iubire adolescentină. Conflictul dintre cele două generații și mentalități o va împinge pe Selda să aleagă între două lumi foarte diferite.

Vineri pana Joi 16:40; 21:00

GOAT / Cel mai tare din parcare

Regia: Tyree Dillihay

Cu: David Harbour, Patton Oswalt, Aaron Pierre, Bobby Lee, Nick Kroll, Gabrielle Union

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Sport

Durată: 100 min

Rating: AG

Archie Everhardt, o capră de dimensiuni modeste, sfidează așteptările alăturându-se unei echipe de elită în roarball – un sport periculos în care animalele concurează pe terenuri dificile, mereu în schimbare. Împreună cu coechipierii săi, el trebuie să demonstreze că își merită locul în Liga feroce.

Dublat: Vineri pana Joi 12:25; 14:30

The Strangers: Chapter 3 / Necunoscuții: Capitolul final

Regia: Renny Harlin

Cu: Madelaine Petsch, Richard Brake, Janis Ahern, Kyle Harrison Breitkopf, Stephanie Aubertin

Gen Film: Horror

Durată: 91 min

Rating: IM 18

În ultimul film al trilogiei „Necunoscuții”, Maya (Madelaine Petsch) se confruntă cu noi amenințări din partea necunoscuților mascați. Secretele ies la iveală, punându-i vieța în pericol, pe măsură ce granița dintre realitate și pericol se estompează în lupta ei pentru viață.

Vineri pana Joi 16:20

Cold Storage / Cod roșu: Apocalipsa

Regia: Jonny Campbell

Cu: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

Gen Film: Comedie, Horror, SF

Durată: 99 min

Rating: N 15

Atunci când o ciupercă mutantă și extrem de contagioasă scapă dintr-o unitate sigilată, doi tineri angajați – însoțiți de un specialist în bioterorism – trebuie să supraviețuiască celei mai sălbatice ture de noapte pentru a salva omenirea de la extincție.

Vineri pana Joi 15:30

Rally – From Paris to the Pyramids / Raliul de la Paris la piramide

Regia: Rasmus A. Sivertsen

Cu: Pia Borgli, Trond Espen Seim, Øyvind Brandtzæg, Paul-Ottar Haga, Mari Maurstad

Gen Film: Animatie, Comedie

Durată: 82 min

Rating: AG

Trei prieteni fără prea multe în comun încearcă să câștige legendarul raliu de la Paris la piramidele din Egipt. Invențiile celor trei aduc mai multe probleme decât soluții, de aceea primarul i-a alungat din sătucul lor, Flåklypa. Ca să arate că merită o șansă, ei trebuie să câștige competiția conducând Il Tempo Gigante, o mașină de curse specială.

Dublat: Vineri pana Joi 12:10; 14:00

Crime 101 / Autostrada crimei

Regia: Bart Layton

Cu: Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jennifer Jason Leigh, Barry Keoghan, Halle Berry

Gen Film: Crima, Thriller

Durată: 135 min

Rating: N 15

Plasat în Los Angeles, Crime 101 spune povestea unui hoț de bijuterii (Chris Hemsworth) ale cărui jafuri au pus poliția în încurcătură. După ce pune ochii pe o pradă colosală, drumul lui se intersectează cu cel al unei agente de asigurări deziluzionate (Halle Berry). Convins că a descoperit un tipar, un detectiv neobosit (Mark Ruffalo) se apropie pe urmele hoțului. Pe măsură ce lovitura se apropie, linia dintre vânător și vânat începe să se estompeze, iar toți trei se confruntă cu alegeri decisive pentru viața lor și cu realizarea că nu mai există cale de întoarcere.

Vineri pana Joi 18:25

Wuthering Heights / La răscruce de vânturi

Regia: Emerald Fennell

Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 136 min

Rating: AP 12

Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.

Vineri pana Joi 17:35; 20:20

În pielea mea

Regia: Paul Decu

Cu: Sergiu Costache, Vlad Gherman, George Tănase, Gabriel Vatavu, Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N 15

După o discuție aprinsă între patru cupluri, două echipe se formează (fetele versus băieții) și începe un joc nebun. Regulile sunt simple: timp de un weekend, fetele trebuie să facă activitățile băieților și invers, iar fiecare organizează în detaliu weekendul celeilalte echipe. Totuși, ceea ce pare a fi o joacă simplă și amuzantă la final de săptămână se dovedește în realitate o situație mult mai complicată.

Vineri pana Joi 18:20

Băieți de oraș: Golden Boyz

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.

Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

Vineri pana Joi 16:30; 18:40; 20:50

Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune

Regia: Shea Wageman

Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo

Gen Film: Animatie, Familie, Comedie

Durată: 95 min

Rating: AG

Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.

Dublat: Vineri pana Joi 11:35; 13:30

North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord

Regia: Bente Lohne

Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer

Gen Film: Animatie

Durată: 85 min

Rating: AG

Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.

Dublat: Vineri pana Joi 12:50

Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard

Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 107 min

Rating: AG

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:00; 14:15

Sambata, Duminica 14:15

