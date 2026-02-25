Regatul Unit introduce noul sistem ETA: ce trebuie să știe românii și persoanele cu dublă cetățenie

Guvernul din Regatul Unit introduce, începând cu 25 februarie, un nou sistem de control al călătoriilor pentru vizitatorii străini – Autorizația Electronică de Călătorie (ETA).

Măsura vizează cetățeni din aproximativ 85 de state, inclusiv Statele Unite ale Americii și Australia, care până acum puteau intra fără viză.

Autoritățile britanice spun că noul sistem va face imigrația mai rapidă, mai sigură și mai eficientă.

Ce este ETA și cine are nevoie de ea

ETA este un permis digital de călătorie necesar pentru:

turism,

vizite de afaceri,

studii pe termen scurt,

tranzit prin Regatul Unit.

După aprobare:

permite șederi de până la 6 luni,

este valabilă 2 ani sau până la expirarea pașaportului,

permite intrări multiple în țară.

Persoanele care au nevoie deja de viză pentru a intra în Regatul Unit vor continua să solicite viză normală, nu ETA.Cetățenii britanici și irlandezi NU au nevoie de ETA.

Cât costă și cum se obține ETA

Autorizația ETA costă în prezent 16 lire sterline, însă taxa ar putea crește la 20 de lire.

Solicitarea se face online, prin aplicația oficială disponibilă în Google Play și App Store.

Pentru aplicare sunt necesare:

date personale și de contact,

pașaportul,

fotografie digitală,

răspunsuri la câteva întrebări de securitate.

Majoritatea cererilor sunt aprobate în câteva minute, dar autoritățile recomandă aplicarea cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de călătorie.

Cum vor fi verificate noile reguli

ETA este legată digital de pașaport, iar companiile aeriene și transportatorii vor verifica automat dreptul de călătorie înainte de îmbarcare.

Chiar dacă ETA este validă, accesul în țară poate fi refuzat la controlul pașapoartelor dacă apar alte probleme.

Probleme pentru persoanele cu dublă cetățenie

Noile reguli au creat dificultăți pentru persoanele care au atât cetățenie britanică, cât și cetățenia altei țări.

Acestea:

nu pot solicita ETA,

trebuie să prezinte pașaport britanic sau un certificat digital de drept de călătorie.

În lipsa acestor documente, există riscul refuzului de întoarcere în Regatul Unit.

Problema apare deoarece multe persoane cu dublă cetățenie nu și-au făcut niciodată pașaport britanic, deși locuiesc de ani sau chiar decenii în țară.

Costuri aproximative:

pașaport britanic: ~100 lire

certificat de drept de călătorie: 589 lire

Obținerea documentelor poate dura câteva săptămâni, potrivit BBC.

