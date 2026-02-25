Profesori în stradă la Cotroceni: „Şcoală săracă – Ţară needucată”

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater organizează miercuri un protest la Palatul Cotroceni, la uşa preşedintelui Nicușor Dan.

Acţiunea se desfăşoară sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată”, iar aproximativ 500 de sindicalişti sunt aşteptaţi să participe la manifestaţia autorizată, programată între orele 12:00 şi 13:30.

Nemulţumiri legate de salarii şi condiţii de muncă

Reprezentanţii sindicatelor anunţă că protestul are scopul de a atrage atenţia asupra nemulţumirilor generate de măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar în sistemul de învăţământ.

Potrivit organizatorilor, deciziile politice afectează:

salarizarea personalului din educaţie,

condiţiile de muncă,

statutul şi demnitatea profesiei didactice.

Profesorii avertizează că nu exclud declanşarea grevei generale, inclusiv în perioada examenelor naţionale, dacă solicitările lor nu vor fi luate în considerare.

Strângere de semnături împotriva măsurilor fiscale

Sindicaliştii au început încă de la începutul lunii februarie o campanie de strângere de semnături pentru o iniţiativă legislativă cetăţenească ce vizează anularea măsurilor considerate „anti-educaţie”, adoptate de Guvern prin Legea 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare.

Pentru ca proiectul să ajungă în dezbaterea Parlamentului, este nevoie de minimum 100.000 de semnături.

Val de proteste în sectorul bugetar

Acţiunea profesorilor vine după protestul organizat la începutul lunii februarie în faţa Guvernului şi în contextul în care, marţi, poliţiştii şi militarii au pichetat sediul Executivului, nemulţumiţi de politicile salariale.

