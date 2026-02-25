Screening gratuit pentru depistarea pietrelor la rinichi la Craiova și în județul Dolj

În perioada 10–11 martie 2026, locuitorii municipiului Craiova și ai mediului rural din județul Dolj vor avea acces la un screening gratuit pentru depistarea litiazei renale, în cadrul unei caravane medicale dedicate prevenției și diagnosticării timpurii a afecțiunilor renale.

Evenimentul marchează Ziua Mondială a Rinichiului, celebrată anual pe 12 martie, și urmărește creșterea gradului de conștientizare privind importanța controalelor medicale preventive.

Caravana este organizată de:

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova,

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, prin Departamentul de Nefrologie, cu sprijinul Societatea Internațională de Nefrologie și al Societatea Română de Nefrologie.

De ce este important screeningul renal

Litiaza renală (pietrele la rinichi) este o afecțiune frecventă care poate evolua mult timp fără simptome evidente.

Netratată la timp, aceasta poate provoca:

dureri severe,

infecții urinare recurente,

afectarea funcției renale.

Specialiștii atrag atenția că deshidratarea, alimentația dezechilibrată și stresul cresc riscul apariției bolii.

Screeningul gratuit oferă o evaluare orientativă și posibilitatea identificării precoce a problemelor renale.

Ce servicii sunt oferite gratuit

Participanții vor beneficia de:

evaluare medicală și anamneză,

discuție cu personal medical specializat,

test rapid de urină,

ecografie renală de screening,

testare genetică pentru hiperoxalurie (screening),

recomandări personalizate privind hidratarea și alimentația,

îndrumare către investigații suplimentare, dacă este necesar.

Screeningul este gratuit și nu necesită bilet de trimitere.

Unde are loc caravana medicală

🏙️ Craiova – Caravana Urbană

📅 10 martie 2026

⏰ 08:00 – 16:00

📍 Compartimentul de Gastroenterologie – UMF Craiova, B-dul 1 Mai nr. 66

📞 Programare obligatorie: 0721 411 647

Județul Dolj – Caravana Rurală (Goiești)

📅 11 martie 2026

⏰ 08:00 – 16:00

📍 Comuna Goiești, Sat Goiești, Str. Principală nr. 49

✅ Nu este necesară programarea.

Cine poate participa

Pot participa persoane cu vârste între 7 și 70 de ani, inclusiv:

persoane fără simptome,

persoane cu antecedente personale sau familiale,

persoane cu factori de risc pentru litiază renală.

Participanții sunt rugați să aducă:

cartea de identitate,

istoricul medical (dacă există),

un recipient cu probă de urină.

Rezultatele sunt orientative și nu înlocuiesc consultul medical de specialitate.

Un pas important pentru prevenție

Prin organizarea caravanei medicale în mediul urban și rural, inițiatorii proiectului urmăresc să apropie serviciile de prevenție de comunitate, mai ales în zonele unde accesul la investigații medicale este limitat.

