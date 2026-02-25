(VIDEO) Percheziții masive într-un dosar de meciuri trucate: Poliția a descins în șase județe și București

Polițiștii din Prahova, alături de structurile Poliției Municipiului Ploiești și Biroul pentru Combaterea Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului, au efectuat 34 de percheziții domiciliare într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.

Acțiunile s-au desfășurat simultan în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov, Dâmbovița, dar și în municipiul București, potrivit IGPR.

Suspiciuni de meciuri aranjate în Liga a III-a

Potrivit anchetatorilor, pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal — inclusiv jucători ai echipei – ar fi acționat coordonat pentru influențarea rezultatelor unor partide din Liga a III-a organizată de Federația Română de Fotbal.

Suspecții ar fi manipulat desfășurarea unor meciuri, cunoscând dinainte rezultatele finale.

Pariuri plasate pe rezultate prestabilite

După trucarea partidelor, persoanele cercetate ar fi plasat pariuri:

online,

în agenții de pariuri sportive,

creând aparența unor pariuri legale, deși rezultatele meciurilor ar fi fost deja stabilite.

Prin aceste metode ar fi fost obținute câștiguri ilegale estimate la aproximativ 840.000 de lei.

21 de persoane duse la audieri

Pentru completarea probatoriului, 21 de persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

Anchetatorii urmează să stabilească măsurile procesual-penale în funcție de probele administrate în dosar.

Intervenție cu forțe speciale

Operațiunea a beneficiat de sprijinul:

luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova,

polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București,

inspectoratelor de poliție din Vâlcea, Argeș și Cluj,

Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești.

De asemenea, în instrumentarea cazului a colaborat Departamentul de Integritate al Federației Române de Fotbal.

