Trafic de cocaină din Spania, destructurat de DIICOT Vâlcea. Droguri de mare risc trimise prin curier

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 34 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și introducerea în țară de droguri de mare risc, fără drept.

În același dosar penal este cercetată și o a doua persoană, de 22 de ani, pentru comiterea infracțiunii de favorizarea făptuitorului.

Aproximativ 100 de grame de cocaină, introduse în țară printr-o firmă de curierat

Potrivit probatoriului administrat, în luna ianuarie 2026, bărbatul de 34 de ani ar fi procurat din Spania aproximativ 100 de grame de cocaină, drog de mare risc, în scopul comercializării.

Substanța interzisă ar fi fost introdusă în România prin intermediul unei firme de curierat, fiind indisponibilizată pe parcursul urmăririi penale.

Angajat al firmei de curierat, suspectat că a avertizat traficantul

Cercetările au mai arătat că persoana de 22 de ani, angajată a firmei de curierat implicate, ar fi acționat cu intenția de a-l preveni pe traficant cu privire la faptul că se află în atenția organelor de urmărire penală.

Aceasta este cercetată sub aspectul favorizării făptuitorului, faptă prevăzută și pedepsită de legea penală, potrivit IPJ Vâlcea.

Reținere și propunere de arestare preventivă

Procurorii DIICOT Vâlcea au dispus, azi, reținerea bărbatului de 34 de ani. A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile

Activitatea a beneficiat de sprijinul:

luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea,

jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

