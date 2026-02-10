Imagini spectaculoase din natură, în cursa pentru Premiul Publicului – Fotograful Anului 2026

Flamingi, crabi și momente rare din sălbăticie, surprinse de fotografi din întreaga lume.

O extravaganță de flamingi orbitori surprinși pe fundalul liniilor electrice, un crab viclean care „călătorește” pe o meduză sau un pui de leneș adăpostit în îmbrățișarea mamei sale se numără printre imaginile selectate pentru Premiul People’s Choice 2026 – Fotograful Anului în Fauna Sălbatică.

Selecția aduce în prim-plan nu doar frumusețea naturii, ci și fragilitatea acesteia, prin cadre care spun povești emoționante și, uneori, tulburătoare.

Peste 60.000 de fotografii din 113 țări, evaluate de un juriu internațional

Muzeul de Istorie Naturală din Londra a colaborat cu un juriu internațional format din experți în fotografie, conservare, natură sălbatică și știință, care a ales 24 de imagini finaliste dintr-un total impresionant de 60.636 de fotografii, înscrise de artiști din 113 țări.

Potrivit organizatorilor, câștigătorul general va fi stabilit prin votul publicului, atât online, cât și direct la sediul muzeului.

Fotografie, emoție și un mesaj puternic despre impactul uman

„Fie că prezintă un comportament fascinant sau spun o poveste puternică, selecția de imagini din acest an este cu adevărat excepțională”, a declarat Douglas Gurr, directorul Muzeului de Istorie Naturală din Londra.

Pe lângă cadrele jucăușe cu opossumi obraznici sau pui de vânturel pregătiți de primul zbor, galeria din 2026 include și fotografii care ridică întrebări serioase despre impactul omului asupra mediului.

Imagini care vorbesc despre suferință, salvare și speranță

Printre fotografiile selectate se regăsește și imaginea realizată în Uganda, unde un fotograf a surprins un munte de capcane confiscate de rangeri, folosite pentru prinderea animalelor sălbatice.

O altă fotografie emoționantă prezintă un pangolin orfan, victimă a braconajului, mângâiat cu o pătură într-un centru de salvare din Africa de Sud.

Aceste imagini nu doar impresionează vizual, ci transmit un mesaj clar despre nevoia de protejare a faunei sălbatice, potrivit CNN.

Votul publicului este deschis

Votarea pentru Premiul Publicului 2026 este deschisă în prezent, atât online, cât și la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Câștigătorul și cei patru finaliști vor fi anunțați oficial pe 25 martie 2026.

Citește și: Caz șocant la Târgu Jiu: fetiță de 4 ani din Teleorman, în comă. Anchetă pentru tentativă de omor