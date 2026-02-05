3.4 C
De Magda Dragu
Un pasager fără bilet a ucis un un controlor de tren, în Germania

Compania feroviară naţională Deutsche Bahn a anunţat că un controlor de tren a murit miercuri în Germania după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet, transmite AFP.

Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost lovit violent în cap de pasagerul pe care încerca să-l dea jos din din tren după ce a observat că acesta nu avea bilet, luni, la Landstuhl, lângă Kaiserslautern (vest). El a murit miercuri din cauza rănilor suferite, potrivit Deutsche Bahn.

„Aceasta este o zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”, a subliniat directoarea companiei, Evelyn Palla, denunţând numărul tot mai mare de acte de violenţă care vizează personalul.

Agresorul, în vârstă de 26 de ani, a fost reţinut şi plasat în arest preventiv, a informat Parchetul.

Sindicatul feroviar EVG, la rândul său, a cerut prezenţa personalului de securitate la bordul trenurilor.

