Premierul Bolojan a anunțat ”închiderea ajustării” și măsuri de relansare economică

Perioada de austeritate s-a încheiat. Într-o conferinţă de presă, premierul a spus că ţara noastră intră în etapa de relansare economică, iar perioada grea prin care am trecut cu toţii se va încheia. Facturile la gaz rămân plafonate încă un an şi abia din 2027 se va face liberalizarea. Atunci va începe extragerea gazelor din Marea Neagră.

„Suntem în acest început de an la finalul unor măsuri de ajustare bugetară care au însemnat o perioadă dificilă pentru mulţi români, care a însemnat o contracţie economică, dar închidem aceste măsuri şi, începând din acest perioadă, vom lucra la măsurile care să ducă la o relansare economică”, a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Este anunţul venit aseară de la Palatul Victoria. După o perioadă extrem de grea, premierul spune că pentru ţara noastră ar urma un an bun – cu absorţii uriaşe de fonduri europene, dar cu o condiţie – ca România să respecte jaloanele impuse de Uniunea Europeană, potrivit observatornews.ro

„Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de peste 200 de milioane de euro, deci aproape 230 de milioane de euro. Voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii”, a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Plafonarea preţului la gaze va fi prelungită

În plus, plafonarea preţului la gaze va fi prelungită. „Trebuie să facem paşi pentru a elimina plafonarea preţului la gaze, dar în acelaşi timp trebuie să protejăm şi cetăţenii României de puseul de inflaţie posibil, care ar putea să apară pe fondul creşterii preţurilor la gaz necontrolate. De asemenea, fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri având în vedere că din 2027, România va avea un avantaj important”, a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Avantajul îl constituie suplimentarea de gaz din Marea Neagră, ceea ce se traduce simplu – o scădere a preţului. Aşadar, premierul spune că liberalizarea se va face din 2027, considerat a fi cel mai potrivit an. Lucru confirmat şi de ministrul Energiei. Într-o postare pe pagina de Facebook, Bogdan Ivan îi asigură pe români că prețurile la gaz nu vor crește de la 1 aprilie, şi că liberalizarea se va face treptat. Bolojan a explicat şi motivul pentru care Guvernul a luat deciza de a nu plăti prima zi de medical, iar acest lucru s-a făcut la propunerea Ministerului Sănătăţii.

„Cheltuielile pentru concediile medicale plătite de România s-au ridicat la 6 miliarde de lei“

„Anul trecut, cheltuielile pentru concediile medicale plătite de România s-au ridicat la 6 miliarde de lei. Asta înseamnă 1,2 miliarde euro. Aproximativ 8% din bugetul total al casei. Anul trecut am avut 77 de miliarde buget pentru sistemul de Sănătate din România”, a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Premierul a mai precizat că măsura este una tranzitorie şi ţine cont de realităţile pe care le avem în acest moment.

