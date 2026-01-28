2.6 C
Un elev de clasa a VIII-a a fost înjunghiat de un coleg

De Daniela Moise

Un elev de clasa a VIII-a și-a înjunghiat un coleg cu un cuțit, la școala din comuna sibiană Moșna.

Băiatul de 14 ani de la școala din județul Sibiu s-a dus la cursuri înarmat. Înainte de începerea orelor, s-a încăierat cu un coleg de clasă. Un alt băiat a încercat să-i despartă și a fost înjunghiat.

Agesorul este acum cercetat penal.

Într-o altă școală din Sibiu, mai multe eleve s-au luat la bătaie în toaletă.

Câteva zile mai târziu, un băiat de clasa a șasea l-a lovit puternic cu pumnul pe un coleg mai mare. Mama agresorului spune că gestul violent este urmare a hărțuielii la care ar fi fost supus.

Elevii implicați în evenimente s-au ales cu nota scăzută la purtare. Profesorii se declară neputincioși în fața unor astfel de incidente.

Inspectoratul Școlar Județean din Sibiu a solicitat tuturor unităților de învățământ suplimentarea numărului de profesori care supraveghează elevii în pauze.

Șapte răniți după ce o mașină a lovit un copac

