Șapte răniți după ce o mașină a lovit un copac

Șapte persoane au ajuns la spital după ce autoturismul cu care circulau a ieșit de pe carosabil și a lovit un copac. Accidentul rutier s-a produs marți seară, în localitatea Pădureni, comuna Șendriceni, județul Botoșani.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.



Echipajele de intervenție au constatat că autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. În urma impactului au rezultat șapte victime, dintre care una a fost găsită încarcerată, însă conștientă. Pompierii au acționat cu echipamentele specifice pentru extragerea acesteia în condiții de siguranță.



Toate cele șapte persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Citeşte şi: Bărbat în stare gravă, după ce a fost împușcat de agenți ICE în Arizona