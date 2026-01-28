Curtea de Apel Craiova trimite la rejudecare suspendarea HCL care limitează numărul animalelor de companie din apartamente

Curtea de Apel Craiova a decis ieri, 27.01.a.c rejudecarea cauzei privind suspendarea art. 1 din HCL 472/27.11.2025 prin care Primaria Craiova cere limitarea numarului de animale în apartamente respectiv doi câini sau două pisici.

De această dată în dosar părțile sunt: Asociația Viața animalelor și Consiliul Local al Municipiului Craiova.

“Așa cum stiți, în noiembrie 2025 , Consiliul Local Craiova a votat un proiect de hotărâre prin care limita numărul animalelor deținute în apartamente, la doi câini sau două pisici.Am spus atunci că Asociația Viața Animalelor va contesta această hotărăre și așa am și făcut. Deși în primă instanță s-a respins acțiunea noastră, pe motivul lipsei de interes, astăzi Curtea de Apel Craiova ne-a dat dreptate. “, spune reprezentanta Asociației.

Drept urmare, dosarul se întoarce la instanța de fond.

“Curtea de Apel Craiova a admis recursul pentru că în primă instanță cererea noastră a fost respinsă. Casează în tot hotărârea instanței de fond și trimite cauza spre rejudecare aceleași instanțe. Soluția este definitivă. ”, spune avocat Sorin Stănciulescu.

Limitarea numărului de câini şi pisici, suspendată de Tribunalul Dolj

Acesta este doar unul dintre dosarele aflate pe rolul instanțelor craiovene fiindcă mai mulți craioveni sau ONG-uri au cerut anularea sau suspendarea respectivei Hotărâri de CL.

În urmă cu o lună, o craioveancă obținea în instanță suspendarea executării respectivului act administrativ. Craioveanca Popescu Iuliana spunea atunci că are patru pisici, iar hotărârea Consiliului Local a fost pentru ea ca un trăsnet, fiindcă nu putea să renunțe la două dintre animalele de companie. Prin urmare, craioveanca a decis să meargă în instanță. Tribunalul Dolj a decis: Admite cererea formulată de reclamanta Popescu Iuliana în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al municipiului Craiova.Suspendă executarea art. 1 din HCL nr. 472/27.11.2025 în ce priveşte modificarea art. 24 alin. 1 lit. b din HCL nr. 107/2021,până la pronunţarea instanţei de fond asupra cererii de anulare a acestui act administrativ.Executorie de drept. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 20 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Dolj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, azi 29.12.2025”

Atâta timp cât HCL este suspendată, craiovenii nu pot fi amendați sau obligați să renunțe la animalele de companie dacă au un număr mai mare de doi, respectiv doi câini sau două pisici. Concret, decizia de suspendare a aplicării hotărârii dă un răgaz deţinătorilor unui număr mai mare de animale de a le ţine în apartament.