Autoturism cuprins de flăcări la Bunești. Incendiul a pornit de la un scurtcircuit electric

Un incendiu a izbucnit, marți, la un autoturism aflat în localitatea Bunești, fiind necesară intervenția de urgență a pompierilor militari vâlceni. Evenimentul a fost semnalat azi, iar la fața locului au fost trimise forțe din cadrul Punctului de Lucru Bunești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la compartimentul motor al autoturismului și la bord. Pompierii au reușit să localizeze flăcările într-un timp scurt și să le lichideze în limitele găsite. S-a împiedicat extinderea focului la alte vehicule sau construcții din apropiere.

În urma incendiului, au ars bordul și compartimentul motor al mașinii, autoturismul fiind afectat serios de flăcări. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la instalația autoturismului.

Autoritățile recomandă șoferilor să verifice periodic starea instalațiilor electrice ale vehiculelor și să acorde atenție mirosurilor de fum sau semnelor de supraîncălzire, pentru a preveni astfel de evenimente.

