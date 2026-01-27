(VIDEO) Jiul a depășit cota de inundație la Răcari. Terenuri agricole afectate

Râul Jiu a depășit cota de inundație la stația hidrometrică Răcari, ca urmare a creșterii semnificative a debitului din ultimele ore. Potrivit datelor hidrologice, nivelul apei a ieșit din albie în zona de luncă, provocând inundarea terenurilor agricole din apropiere.

Zonele afectate sunt situate în special pe malurile joase ale râului, acolo unde apa s-a revărsat peste diguri naturale și a ajuns pe suprafețe cultivate. Autoritățile monitorizează permanent evoluția situației și avertizează fermierii să evite zonele inundate, din cauza riscului de extindere a apei și a instabilității solului.

Creșterea nivelului Jiului este pusă pe seama precipitațiilor abundente și a topirii zăpezilor din zonele montane, care au dus la acumulări rapide de apă în bazinul hidrografic. Specialiștii urmăresc în permanență evoluția debitelor și sunt pregătiți să intervină în cazul în care nivelul apei va continua să crească.

Situația rămâne sub observație. Populația din zonele riverane este sfătuită să respecte indicațiile autorităților și să nu se apropie de cursul de apă în perioada următoare.

