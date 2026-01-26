Polițiștii din Olt au aplicat 240 de sancțiuni într-un weekend pentru siguranța rutieră și prevenirea violenței

În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat acțiuni pentru creșterea siguranței publice și prevenirea accidentelor rutiere, vizând atât prevenirea faptelor de violență, cât și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele de circulație.

Astfel, polițiștii au intervenit la 90 de solicitări, dintre care 78 au fost primite prin 112, și au aplicat 240 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 58.000 de lei.

Permise reținute și certificate de înmatriculare retrase

Ca măsuri complementare la neregulile constatate, polițiștii au:

Reținut 9 permise de conducere (3 pentru depășirea vitezei cu peste 50 km/h și 6 pentru alte abateri);

Retras 4 certificate de înmatriculare pentru autovehicule cu defecțiuni tehnice sau nereguli legale;

Înregistrat 2 infracțiuni la regimul rutier.

Un exemplu concret: pe 25 ianuarie, în jurul orei 18:00, polițiștii din Slatina au oprit un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, descoperind că autorizația de circulație provizorie era expirată. În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Siguranța rutieră – prioritate continuă

Poliția recomandă respectarea regulilor de circulație și atenție sporită în trafic, iar acțiunile de control vor continua pentru reducerea riscului rutier și protecția tuturor participanților la trafic.

